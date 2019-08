QCY T2S, gli auricolari che sfidano Xiaomi AirDots ora hanno la ricarica wireless

Gli auricolari QCY T2S sono la terza generazione di cuffie true wireless dell’omonimo marchio che sfidano Xiaomi sullo stesso terreno di gioco, con prezzo low cost e funzionalità avanzate, ora disponibili su Ebay per soli 22,99 euro.

Sono quattro i punti di forza di QCY T2S: batteria a lunga durata, connettività di ultima generazione, cancellazione del rumore e ricarica wireless.

Partendo proprio da quest’ultima, gli auricolari QCY T2C sono dotati della classica custodia di ricarica con batteria integrata da 800 mAh che, a differenza del modello QCY T2C, supporta la ricarica wireless: basta perciò poggiarla su una piastra di ricarica a induzione per ripristinarne l’energia senza dover collegare alcun cavo.

Questa in fondo è l’unica differenza che contraddistingue il modello T2S dal precedente T2C: per il resto infatti è possibile usare questa custodia per ricaricare gli auricolari fino a ben 8 volte per un totale di 32 ore di ascolto ininterrotto (4 ore ogni ricarica) cioè più di una giornata intera, una livello di autonomia complessiva raggiunta da pochi modelli in commercio.

Anche QCY T2S è dotato di connettività Bluetooth 5.0 di ultima generazione per un accoppiamento più rapido, massima riduzione della latenza e connessione più stabile fra gli auricolari. Inoltre sono certificati IPX4 ed integrano un sistema di riduzione del rumore CVC 6.0 per migliorare la qualità delle telefonate all’aperto.

Gli auricolari QCY T2S sono in vendita su Ebay al prezzo di soli 22,99 euro spedizione compresa. Sono venduti da boyoth che ha all’attivo oltre trentamila vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 99%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.