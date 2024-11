Qualcomm prepara chip ARM per portatili Windows economici

Pubblicità

Anche se alcuni si trovano già in sconto, i PC Windows ARM e sistemi Copilot sono stati introdotti a prezzi di fascia business: nei prossimi mesi però si potranno trovare portatili Windows ARM a prezzi ancora più economici grazie al prossimo chip Snapdragon X di Qualcomm.

Per una volta l’anticipazione non arriva da un leaker, ma direttamente dalla multinazionale di San Diego, riportato da XDA. Durante l’incontro con gli azionisti, Qualcomm ha offerto alcuni accenni a un prossimo modello di fascia entry level in arrivo nei chip della famiglia Snapdragon X.

Ricordiamo che già da qualche mese Qualcomm aveva ridotto il prezzo di ingresso per questi chip con i modelli X Plus con numero di core e prestazioni inferiori. Naturalmente la società non ha rilasciato né dettagli né specifiche della nuova componente, informazioni che saranno svelate solo all’annuncio, indicando però due informazioni.

La prima informazione comunicata da Qualcomm durante la presentazione con gli investitori è che questo modello base di Snapdragon X potrà essere impiegato nei portatili PC Windows con prezzo dai 600 dollari in su. Per questa ragione la società ritiene che la componente permetterà di espandere l’accessibilità di mercato, offrendo agli utenti un prezzo di ingresso ancora più abbordabile.

Il secondo dato riguarda esclusivamente il numero dei core Neural Processing Unit destinati alle operazioni AI, che non cambierà rispetto ai modelli superiori, così il chip potrà essere impiegato anche in sistemi Copilot.

Nulla trapela riguardo il possibile periodo di lancio, ma con la fine dell’anno non lontana e il CES 2025 che si avvicina, il palco più probabile per l’annuncio potrebbe essere proprio questo.

Ricordiamo che alla fine di ottobre Qualcomm ha presentato Snapdragon 8 Elite come il chip più potente per smartphone: con l’ingresso nei chip ARM per PC Windows il colosso punta a conquistare il mercato un tempo dominato da Intel e AMD.

Ma oltre ai concorrenti, c’è un’altra questione fondamentale che deve essere risolta: la diatriba legale con ARM su licenze e pagamenti.