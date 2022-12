Qualcomm svela la piattaforma Wi-Fi 7 per la casa iperconnessa

Qualcomm presenta la sua nuova offerta di rete ad alte prestazioni per la casa, la Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform. Realizzata per supportare le più recenti connessioni a banda larga ad alta velocità e una serie di dispositivi ad alte prestazioni che popolano le case iperconnesse di oggi, la Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Platform offre una capacità totale di sistema di oltre 20 Gbps con una architettura di chipset di rete compatta, efficiente dal punto di vista energetico ed economica.

La piattaforma introduce Multi-Link Mesh, nuova tecnologia per la connettività di rete domestica che secondo il costruttore «Inaugura una nuova era di throughput estremamente elevato e reattività in tempo reale».

«Abbiamo sviluppato la Qualcomm Immersive Home Platform per consentire una connettività ad alte prestazioni in ogni casa, con un fattore di forma economico e a basso profilo che offre le più recenti innovazioni nel mesh networking» dichiara Nick Kucharewski, Senior Vice President e General Manager, Wireless Infrastructure and Networking, Qualcomm Technologies.

«Il Wi-Fi 7 si può sperimentare al meglio utilizzando un sistema tri-band che sfrutta appieno più bande dello spettro wireless senza licenza. Con questo approccio, il Wi-Fi mesh è in grado di garantire un aumento delle prestazioni sia per i dispositivi nuovi che per quelli già esistenti».

La nuova Immersive Home Platform di Qualcomm è progettata per consentire la collaborazione, la telepresenza, l’AR/VR e le applicazioni di gioco immersivo della casa di oggi e di domani. Offrendo una copertura multi-Gigabit e una bassa latenza per le applicazioni moderne, Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform con Qualcomm Multi-Link Mesh permette di ottenere vantaggi in termini di prestazioni sia per i dispositivi legacy che per i più recenti dispositivi connessi Wi-Fi 7.

Condividendo un’architettura comune con la piattaforma Qualcomm Networking Pro Series Wi-Fi 7 pronta per la produzione, le nuove piattaforme Qualcomm Immersive Home sono in fase di campionamento e la disponibilità commerciale è prevista per la seconda metà del 2023. Linksys e Netgear stanno già costruendo i primi dispositivi basati sulla piattaforma Qualcomm Wi-Fi 7 per la casa. Qui di seguito riportiamo le caratteristiche di Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform:

Qualcomm Multi-Link Mesh: ridefinisce la rete domestica attraverso un nuovo modello di collegamenti wireless gestiti in modo dinamico, sia verso il client che verso il backhaul della rete. Grazie a un processo di selezione, aggregazione o alternanza dei collegamenti nelle bande di spettro senza licenza a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz in base alle condizioni della rete, alle capacità dei dispositivi e alla topologia della rete domestica, Qualcomm Multi-Link Mesh consente una bassa latenza deterministica per esperienze di gioco virtualmente prive di lag, con una riduzione fino al 75% della latenza in tempo reale in ambienti congestionati.



Tecnologia Wi-Fi 7: Le piattaforme Qualcomm Immersive Home possono raggiungere prestazioni molto elevate con una copertura multi-Gigabit su un’area più ampia rispetto a quanto visto finora. Le caratteristiche principali includono:

Prestazioni dello spettro a 5 GHz ampliate, con canali a 240 MHz e modulazione 4K QAM che possono garantire un throughput superiore dell’80% rispetto al Wi-Fi 6.

Prestazioni dello spettro a 6 GHz massimizzate, con canali a 320 MHz e modulazione 4K QAM in grado di garantire un throughput superiore del 140% rispetto al Wi-Fi 6E. Pieno supporto per la soluzione Qualcomm AFC chiavi in mano per una copertura multi-Gigabit da angolo ad angolo. La soluzione Qualcomm AFC è già disponibile per l’integrazione dei dispositivi dei clienti e, una volta ottenute le approvazioni normative, sarà disponibile in commercio per l’uso da parte del pubblico.

Supporto per Wi-Fi 7 Multi-Link e Adaptive Interference Puncturing per un funzionamento ottimale anche in ambienti domestici congestionati. Gli algoritmi intelligenti di prevenzione delle congestioni garantiscono prestazioni elevate anche in presenza di potenziali interferenze da parte di reti vicine o altri dispositivi.

Massima connettività ai più recenti dispositivi ad alte prestazioni, con velocità di picco fino a 5,8 Gbps per un singolo dispositivo collegato.

Innovazione della piattaforma ad alte prestazioni: L’approccio dell’azienda verso la Qualcomm Immersive Home Platform è quello di fornire reti domestiche ad alte prestazioni in fattori di forma economici e di basso profilo, basati su un’architettura di progettazione modulare e scalabile, accelerando il time-to-market. Le caratteristiche principali includono:

Design della piattaforma ottimizzato per dimensioni, efficienza energetica ed economicità, compreso l’utilizzo di nodi di processo avanzati e moduli front-end RF (FEM) completamente integrati per l’ottimizzazione delle prestazioni.

Configurazioni altamente differenziate per i progetti dei clienti. Configurazioni Wi-Fi 7 tri-band con capacità wireless di picco da 10 a 20 Gbps, quasi il doppio rispetto a sistemi Wi-Fi 6 comparabili. Ideale per i sistemi mesh di tutta la casa, che consentono un numero maggiore di utenti, connessioni ad alta velocità o requisiti di portata estesa.

