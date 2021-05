Su Amazon sconti fino al 48% su Bosch per casa, giardino e lavoro

Se volete rimettere a nuovo il laboratorio o se ne state allestendo uno da zero, provate a dare un’occhiata alle offerte di Amazon di questa settimana perché, per l’occasione, l’azienda ha scelto il marchio Bosch.

Si tratta infatti della promozione “Una settimana, una marca” dove, come suggerisce il nome stesso, viene scelto un marchio per cui offrire una serie di prodotti in sconto per sette giorni. Per la settimana in corso come detto è stato scelto Bosch, che sta scontando una serie di attrezzi e accessori molto utili agli amanti del fai-da-te ma anche chi, per lavoro, ha bisogno di uno o più attrezzi per potenziare i lavori manuali.

Si parte da accessori che costano poco più di 10 euro, come i platorelli sostitutivi per le levigatrici o i set di punte per gli avvitatori elettrici e set di punte per il trapano. Il grosso dei prodotti in sconto riguarda però gli attrezzi, e c’è davvero di tutto: si va dalle levigatrici palmari a quelle rotoorbitali, dalle fresatrici ai trapani (anche battenti) e agli avvitatori elettrici. Ci sono anche i termosoffiatori che abbiamo visto utilizzare anche nel nostro ambiente da aziende come iFixit e dai riparatori di dispositivi elettronici che hanno la necessità di sciogliere la colla senza danneggiare i componenti elettrici.

Per gli amanti dell’hobbistica è possibile approfittare degli sconti per comprare anche il Dremel, sia nel kit più piccolo che con l’offerta attuale costa poche decine di euro, sia nel più completo kit con valigetta dotato di cinque complementi e tutto quel che serve per eseguire praticamente qualsiasi lavoro di intaglio, incisione, fresatura, taglio, levigatura, smerigliatura, lucidatura e pulitura. In promozione c’è anche il metro laser, la microsega a batteria e la pistola per la verniciatura a spruzzo: insomma, sia che dovete lavorarci con la vostra ditta sia che abbiate bisogno di qualche attrezzo per portare a termine i lavoretti di casa, è molto probabile che con gli sconti attuali riusciate a trovare l’attrezzo che fa al caso vostro.

Potete dare un’occhiata a tutti i prodotti in promozione cliccando qui oppure, più comodamente, potete sfogliare direttamente la lista che segue, dove abbiamo raccolto in un elenco tutti i migliori prodotti in sconto che fanno parte di questa offerta.

Bosch Distanziometro laserPLR 30 C (con funzione app, campo di misurazione: 0,05-30m, precisione: ± 2 mm, in confezione in cartone) In offerta a 68,70 € – invece di 99,95 €

sconto 31% – fino al 21 mag 2021

Bosch Aspiratore AdvancedVac 20, 20/13.5 litri, 1200 W, Verde/Nero, 1 Pezzo In offerta a 96,00 € – invece di 149,95 €

sconto 36% – fino al 21 mag 2021

Bosch Avvitatore elettrico IXO Set con stazione di ricarica (6a generazione, verde, VELOCITÀ variabile, stazione di ricarica e cavo micro USB, in scatola di cartone) – Edizione Amazon In offerta a 48,70 € – invece di 64,99 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Biotrituratore Elettrico, 2200 W In offerta a 199,00 € – invece di 269,90 €

sconto 26% – fino al 21 mag 2021

Bosch Bosch Trapano Battente-Avvitatore UniversalImpact 18 (2 Batterie, Sistema 18 Volt, in Valigetta), 18 V In offerta a 120,00 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Decespugliatore, 950 W, Lama a 3 Taglienti, Bobina per Fili da Taglio, 3 Fili da Taglio, Impugnatura Supplementare, Cuffia di Protezione, Confezione in Cartone In offerta a 102,00 € – invece di 149,99 €

sconto 32% – fino al 21 mag 2021

Bosch Distanziometro Laser Set, 3A Generazione, Campo di Misura 0.15-20.00 m, Confezione in Cartone, 1.5 V In offerta a 58,00 € – invece di 79,99 €

sconto 27% – fino al 21 mag 2021

Bosch Easyaquatak 110 Idropulitrice, 1300 Watt, Pressione 110 Bar, Portata Max. 330 l/h, in Cartone In offerta a 74,30 € – invece di 99,99 €

sconto 26% – fino al 21 mag 2021

Bosch Fresatrice ACE Verticale, 1400 W In offerta a 122,50 € – invece di 169,95 €

sconto 28% – fino al 21 mag 2021

Bosch Fresatrice POF 1200 AE, 1200 W, 230 V, Multicolore, 1 Pezzo In offerta a 84,50 € – invece di 109,95 €

sconto 23% – fino al 21 mag 2021

Bosch Gluey Penna Incollatrice a Caldo a Batteria, con 20 Stick di Colla, in Scatola di Cartone, Colore Grigio In offerta a 25,00 € – invece di 34,95 €

sconto 28% – fino al 23 mag 2021

Bosch graffatrice manuale HT 14, legno, tipo di graffa 53 In offerta a 24,00 € – invece di 38,00 €

sconto 37% – fino al 21 mag 2021

Bosch Home and Garden PLR 50 C Distanziometro Laser Campo di Misurazione 0.05-50 m, Schermo Touchscreen, Confezione in Cartone, 0.1 W, 4.5 V, Verde, m In offerta a 77,60 € – invece di 149,95 €

sconto 48% – fino al 21 mag 2021

Bosch Idropulitrice AdvancedAquatak 140 ad Alta Pressione, in Scatola di Cartone, 2100 W, Blu In offerta a 180,00 € – invece di 299,99 €

sconto 40% – fino al 21 mag 2021

Bosch Idropulitrice EasyAquatak120, 3 Ugelli, Alta Pressione, Filtro Trasparente, Cavo e Tubo Flessibile 5 m, cartone, 1500 watt, pressione: 120 bar, portata massima: 350 l / h) In offerta a 77,90 € – invece di 109,90 €

sconto 29% – fino al 21 mag 2021

Bosch Idropulitrice UniversalAquatak, 1900 W, 135 bar, Verde44.6×37.5×36.5 cm, 1 Pezzo In offerta a 123,00 € – invece di 199,99 €

sconto 38% – fino al 21 mag 2021

Bosch Keo Seghe da Giardino, lunghezza di taglio 150 mm, 10.8 V, Verde In offerta a 70,00 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 21 mag 2021

Bosch Lawn and Garden 06008B1000 Bosch Soffiatore/Aspiratore UniversalGardenTidy (1800 Watt, Velocità di soffiatura: 165-285 km/h), Verde/Nero In offerta a 77,60 € – invece di 119,99 €

sconto 35% – fino al 21 mag 2021

Bosch Levigatrice a Nastro Psb 75 a, 710 W, Multicolore In offerta a 83,90 € – invece di 129,90 €

sconto 35% – fino al 21 mag 2021

Bosch Levigatrice Eccentrica con 1 Platorello Abrasivo, 220 W, 240 V, Blu/Rosso, 21.1 x 34.6 x 7 cm In offerta a 48,00 € – invece di 68,30 €

sconto 30% – fino al 21 mag 2021

Bosch Levigatrice Palmare PSM 18 LI con Batteria al Litio, 18 V In offerta a 118,00 € – invece di 159,95 €

sconto 26% – fino al 21 mag 2021

Bosch Levigatrice Palmare, 80 W, 230 V, Blu/Rossono, 1 Pezzo In offerta a 37,10 € – invece di 60,99 €

sconto 39% – fino al 21 mag 2021

Bosch Levigatrice Rotoorbitale Universal PEX 300 AE, 270 W, Verde In offerta a 64,90 € – invece di 90,79 €

sconto 29% – fino al 21 mag 2021

Bosch Levigatrice Rotorbitale PEx 400AE, 370 W, 230 V In offerta a 83,00 € – invece di 129,95 €

sconto 36% – fino al 21 mag 2021

Bosch Livella laser Set UniversalLevel 360 Flexi laser verde, raggio d'azione: fino a 24 m, precisione: ± 0,4 mm/m, autolivellamento: fino a ± 4°, supporto universale MM 3, in custodia morbida In offerta a 129,60 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino al 21 mag 2021

Bosch Livella Laser Verde, Treppiede e Morsetto, Raggio d'azione Fino a 24 m, Precisione:± 0,4 mm/m, Autolivellamento:Fino a ± 4°, 4xAA, Confezione Cartone In offerta a 140,00 € – invece di 189,99 €

sconto 26% – fino al 21 mag 2021

Bosch Metro Laser UniversalDistance 50, Campo di misurazione: 0.05 ? 50.00 m, Confezione in Cartone In offerta a 56,60 € – invece di 75,41 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Misuratore di Angolo PAM 220, Campo di Misura Fino a 220°, Precisione 0.2°, 2 Batterie AA In offerta a 75,00 € – invece di 99,95 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Pistola Incollatrice PKP 3,6 LI con Batteria al Litio In offerta a 48,70 € – invece di 64,95 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Pistola Incollatrice, Pkp 18-E 200 W, Nero/Verde, 1 Pezzo In offerta a 32,30 € – invece di 49,95 €

sconto 35% – fino al 21 mag 2021

Bosch Pistola per Verniciatura a Spruzzo Sistema PFS 5000 E (1200 W, 2 x Serbatoi Colore da 1000 ml, Bocchette per Pittura Murale, Vernici Trasparenti), Edizione Amazon In offerta a 142,50 € – invece di 189,99 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch platorello, Ø 125 mm, medio-duro, con sistema a strappo, accessorio per levigatrici rotoorbitali PEX 300/400 AE In offerta a 13,50 € – invece di 18,61 €

sconto 27% – fino al 21 mag 2021

Bosch Pompa sommersa a Batteria GardenPump 18, 1 batteria, Sistema da 18 Volt, Lunghezza max. Tubo da Giardino:

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Rasaerba a Batteria AdvancedRotak 36-660, 36 Volt, 2x Batteria 2.0 Ah, Larghezza di taglio: 40 cm, per Prati Fino a 660 m², Confezione in Cartone In offerta a 399,00 € – invece di 548,99 €

sconto 27% – fino al 21 mag 2021

Bosch Rasaerba a Batteria CityMower 18 (18 Volt, 1 Batteria 4.0 Ah, Larghezza di Taglio: 32 cm, Rasa Fino a 300 m², in Confezione di Cartone) In offerta a 202,20 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 21 mag 2021

Bosch Rasaerba a Batteria EasyRotak 36-550, 36 Volt, 2x Batteria 2.0 Ah, Larghezza di Taglio 37 cm, Rasa fino a 550 m², Confezione in Cartone In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Rasaerba Elettrico In offerta a 101,00 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino al 21 mag 2021

Bosch Rasaerba, 1200 W, Taglio 32 cm/20-60 mm In offerta a 76,00 € – invece di 99,95 €

sconto 24% – fino al 21 mag 2021

Bosch Rilevatore Distanze, Nero, Verde In offerta a 75,20 € – invece di 99,95 €

sconto 25% – fino al 23 mag 2021

Bosch Rilevatore Truvo Verde, 1 Pezzo In offerta a 37,50 € – invece di 50,00 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Sega a Gattuccio, 900 W PSA 900-E In offerta a 108,80 € – invece di 155,00 €

sconto 30% – fino al 23 mag 2021

Bosch Sega universale a batteria AdvancedRecip 18 (1 batteria 2.5 Ah, sistema da 18 Volt, confezione in cartone) In offerta a 141,00 € – invece di 199,99 €

sconto 29% – fino al 21 mag 2021

Bosch Set 7 Punte Martelli SDS-Plus da 5 a 12 mm In offerta a 20,30 € – invece di 27,00 €

sconto 25% – fino al 23 mag 2021

Bosch Set da 19 Pezzi di punte per metallo HSS-G ProBox, rettificate, accessorio per trapano avvitatore e trapano a colonna In offerta a 19,10 € – invece di 40,00 €

sconto 52% – fino al 21 mag 2021

Bosch Set da 3 Pezzi di scalpelli SDS plus, per calcestruzzo e muratura, accessorio per martello perforatore In offerta a 22,00 € – invece di 44,90 €

sconto 51% – fino al 21 mag 2021

Bosch Set da 40 Pezzi di punte e bit, Pick and Click, bit di avvitamento duri, con portabit universale In offerta a 16,50 € – invece di 21,99 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Set da 7 Pezzi di punte da calcestruzzo CYL-3, per calcestruzzo, Ø 4-10 mm, accessorio per perforatrice a percussione In offerta a 13,00 € – invece di 18,70 €

sconto 30% – fino al 21 mag 2021

Bosch Set da 7 Pezzi di punte multiuso CYL-9, Multi Construction, accessori per trapani con interfaccia per punte a codolo circolare In offerta a 32,10 € – invece di 63,00 €

sconto 49% – fino al 23 mag 2021

Bosch Set da 91 Pezzi di punte e bit V-Line in titanio, per legno, pietra e metallo, incl. cacciavite a cricchetto e bacchetta magnetica, accessori per utensili di foratura e avvitamento In offerta a 31,00 € – invece di 44,94 €

sconto 31% – fino al 21 mag 2021

Bosch Set di punte SDS Plus per trapano, 6 pz. In offerta a 15,70 € – invece di 20,99 €

sconto 25% – fino al 23 mag 2021

Bosch Set Livella Laser PLL 360 a Linee con Treppiede, Supporto, 4 Batterie AA, Custodia Protettiva, Raggio d?Azione 20 m, Precisione di Misurazione ± 0.4 mm/m In offerta a 125,40 € – invece di 179,95 €

sconto 30% – fino al 23 mag 2021

Bosch Soffiatore/aspiratore elettrico UniversalGardenTidy 2300 (2300 W, sacco di raccolta da 45 l, velocità variabile, per soffiare, aspirare e triturare foglie, confezione in cartone) In offerta a 89,10 € – invece di 119,99 €

sconto 26% – fino al 21 mag 2021

Bosch Spazzola per Finestre a Batteria, Caricabatteria USB, Cinghia da Polso, 2 Accessori, 3.6 V 1 Pezzo In offerta a 50,80 € – invece di 79,95 €

sconto 36% – fino al 21 mag 2021

Bosch Tagliabordi a Filo con Batteria al Litio, Verde, 78.8x24x14 cm In offerta a 185,30 € – invece di 299,99 €

sconto 38% – fino al 21 mag 2021

Bosch tagliaerba fai da te, 18 V, 2,5 Ah, fino a 350 m² per carica falciatura, 1 pezzo, 06008B0000 In offerta a 650,00 € – invece di 889,00 €

sconto 27% – fino al 21 mag 2021

Bosch Tagliaerba UniversalRotak 550 (1300 Watt, Larghezza di taglio: 36 cm, per Prati fino a 550 m², confezione in Cartone) In offerta a 169,90 € – invece di 229,99 €

sconto 26% – fino al 21 mag 2021

Bosch Tagliasiep AHS 50-20 LI i (1 batteria, sistema 18 volt, lunghezza di taglio 50 cm, distanza lama 20 mm, in scatola) In offerta a 112,99 € – invece di 189,99 €

sconto 41% – fino al 21 mag 2021

Bosch Tagliasiepi Telescopico UniversalHedgePole con Batteria e Caricabatteria, 45 W, 18 V, Verde117.50×19.50×16.40 cm, 2.200 corse/min, 3 Pezzi In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 21 mag 2021

Bosch Telecamera di Ispezione Universalinspect Verde, 1 Pezzo In offerta a 67,50 € – invece di 99,95 €

sconto 32% – fino al 21 mag 2021

Bosch Termosoffiatore, 1600 W, 0.1 V In offerta a 40,10 € – invece di 53,50 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Tosaerba AdvancedRotak 750 (1700 Watt, Larghezza di taglio: 44 cm, rasa fino a 750 m², confezione in Cartone) In offerta a 223,50 € – invece di 299,99 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Tosaerba e Sfoltirami a Batteria Isio Set, 3.6 Volt, Lunghezza Lama Arbusti/Erba 12 cm/8 cm, in Cartone, Nero/Verde In offerta a 59,60 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Trapano a Colonna per Acciaio e Legno, 710 W, Verde13 mm e 40 mm, 200 ? 850 / 600 ? 2.500 giri/min In offerta a 246,00 € – invece di 349,94 €

sconto 30% – fino al 21 mag 2021

Bosch Trapano avvitatore a batteria EasyImpact 1200 (1 batteria, sistema da 12 Volt, in valigetta) In offerta a 82,50 € – invece di 109,99 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Bosch Trapano Battente AdvancedImpact 900, W, 230 V, Verde In offerta a 108,90 € – invece di 149,95 €

sconto 27% – fino al 21 mag 2021

Bosch Trapano Battente, Funzione Universal Impact 800 KickBack Control, 800 W, 230 V, Verde In offerta a 71,40 € – invece di 99,95 €

sconto 29% – fino al 21 mag 2021

Bosch Trapano, Green, 1/2_pollice In offerta a 158,00 € – invece di 219,99 €

sconto 28% – fino al 21 mag 2021

Dremel 2500Ja Multi-Vise 2500 Complemento Morsa 3-in-1-Morsa Fissa, Morsetto Non Integrato e Supporto Utensile In offerta a 28,50 € – invece di 39,95 €

sconto 29% – fino al 21 mag 2021

Dremel 335 Complemento per Fresare a Tuffo, Fresatrice Verticale In offerta a 30,00 € – invece di 39,95 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Dremel 660 Frese Multiuso, Set di 7 Accessori per Ustensile Multifunzione Rotativo per Fresare In offerta a 31,00 € – invece di 49,95 €

sconto 38% – fino al 21 mag 2021

Dremel Albero flessibile 225- Albero flessibile multiuso per i multiutensili rotativi Dremel In offerta a 29,40 € – invece di 39,95 €

sconto 26% – fino al 21 mag 2021

Dremel F0138220JK Multiutensile Cordless al Litio 8220JK, 5 Complementi, 12 V, Nero, 65 Pezzi In offerta a 150,00 € – invece di 209,95 €

sconto 29% – fino al 21 mag 2021

Dremel Moto-Saw – Sega da traforo compatta con seghetto da traforo staccabile, Taglia svariati materiali (legno, plastica, laminati e metallo), 70 W, 5 lame, Complemento guida parallela, Valigetta In offerta a 90,00 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Dremel Versa Spazzola Rotante Pulizia – Kit con 1 Utensile Rotativo, 9 Dischi, 1 Spazzola con Setole e 1 Paraspruzzi per Pulizia più Rapida e Semplice In offerta a 56,20 € – invece di 74,99 €

sconto 25% – fino al 21 mag 2021

Dremel Versatip 2000 Mini Saldatore a Butano, Tempo Massimo di Combustione 90 Minuti, 6 Accessori per Saldare, Pirografare e Tagliare a Caldo, Grigio (Noir, Gris) In offerta a 33,90 € – invece di 49,95 €

sconto 32% – fino al 21 mag 2021

Dremel Work Station 220 Complemento W, ork Station Supporto per Trapano , 1 Pezzo In offerta a 41,00 € – invece di 69,95 €

sconto 41% – fino al 21 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).