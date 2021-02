Scoprite quanti mega consuma Facetime su iPhone e iPad

Facetime è una risorsa importante per gli utenti Apple, e consente di effettuare videochiamate tra dispositivi iOS e Mac. La domanda che però interessa molti è quella relativa al consumo dati, quando si effettuano conversazioni in assenza di connessioni WiFi, utilizzando il proprio piano dati. Ecco come scoprire quanti mega consuma Facetime.

Per scoprire quanti mega consuma Facetime è sufficiente aprire l’app su iPhone o iPad e cliccare sulla icona a forma di “i” accanto alle varie conversazioni effettuate; all’interno del tab così aperto sarà possibile prendere visione di alcune informazioni relative alle chiamate.

Oltre ai dati dell’interlocutore, come mail o numero di telefono, la prima informazione che viene mostrata è quella relativa alla durata della conversazione, mentre tra parentesi viene a chiare lettere indicato il numero di MB impiegati. In questo modo si potrà sempre tenere sotto controllo il consumo dei dati, che risulta trascurabile nel caso in cui si stia utilizzando la connessione WiFi di casa, ma non di poco conto quando si sfruttano i MB inclusi nel proprio piano dati.

Ovviamente, il consumo di MB è collegato anche alla risoluzione della fotocamera in dotazione sul dispositivo utilizzato per effettuare la chiamata. Come suggerisce la fonte, ad esempio, sui nuovi iPhone la chiamata video HD può essere piuttosto pesante in termini di MB utilizzati, potendo raggiungere quasi 300 MB per 10 minuti di conversazione. Insomma, è bene mantenere sotto controllo l’utilizzo dati quando si effettuano video chiamate utilizzando il proprio abbonamento. Il metodo illustrato in questa guida è, dunque, un facile alleato per non eccedere e sforare i MB inclusi nel proprio abbonamento.