RingConn Gen 2 rileva l’apnea come Apple Watch, visto a IFA 2024

Apple Watch non è il solo capace di rilevare le apnee notturne: anche il RingConn Gen 2 mostrato all’IFA 2024 si occupa di questo, e per chi è interessato al solo monitoraggio della salute potrebbe essere una migliore soluzione per diversi motivi.

Trattandosi infatti di un anello da infilare al dito, e non di uno smartwatch da allacciare al polso, è molto più piccolo, leggero e discreto, anche perché non ci sono schermi o altre parti a vista che ne mettono in mostra la sua natura tecnologica.

A vederlo infatti appare come un normale anello dal profilo piatto. Diversamente da un anello di gioielleria però presenta diversi sensori nel lato interno, quello a contatto con il dito, e diversi componenti all’interno che ne controllano le varie funzioni.

Altro vantaggio rispetto agli smartwatch è che la batteria dura molto di più: questo ultimo modello infatti offre fino a 12 giorni di autonomia con una sola carica, altrettante volte in più rispetto alla maggior parte degli orologi Smart (e il 71% in più rispetto alla precedente generazione).

In confronto al RingConn Gen 1 i passi in avanti sono stati fatti soprattutto dal punto di vista costruttivo, che gli valgono il titolo di “anello Smart più sottile al mondo”, almeno per adesso: è il 25% più sottile (2 millimetri), il 13% più stretto e la metà più leggero (2-3 grammi in base alla taglia).

Data la lunga durata della batteria si può quindi indossare tutto il giorno; e la notte gli sono sufficienti tre ore di monitoraggio continuo per rilevare eventuali apnee notturne, ovvero quelle pause nella respirazione durante il sonno dovute all’ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree (tecnicamente si chiama OSA, Sindrome delle Apnee ostruttive del sonno), con una precisione del 90,7%, abbastanza quindi per concorrere con la tecnologia impiegata per lo stesso tipo di rilevazione da Apple Watch 9 e successivi.

È costruito in resina epossidica atossica e lega di titanio aerospaziale, è certificato IP68 quindi ci si può fare anche il bagno, e tiene sotto controllo anche la frequenza cardiaca e la saturazione h24.

Tutti i dati raccolti dall’anello vengono riversati nell’app su smartphone (è gratis per iPhone e Android), dove si possono visualizzare in qualsiasi momento con tanto di report e statistiche complete.

A fine ottobre il software sarà anche potenziato con alcuni algoritmi di AI che offriranno approfondimenti personalizzati, utili anche al miglioramento della propria condizione fisica del momento.

E quando non si indossa c’è la custodia, che come quella degli AirPods lo ricarica usando l’energia stipata in apposita batteria, sufficiente per 150 giorni di alimentazione.

Disponibilità e prezzo

Si può già comprare sul sito ufficiale in promozione a 259 $, altrimenti costa 279 $.

