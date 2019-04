Quattro hub USB-C per accontentare ogni esigenza in sconto a partire da 9,79 euro

Se avete un computer o un dispositivo con USB-C e volete sfruttare al massimo questa porta di connessione, date uno sguardo agli hub di Inateck in sconto su Amazon. Sono quattro e ciascuno va ad accontentare specifiche esigenze:

Il primo che vi segnaliamo, nome in codice SC01004, è piccolo e compatto. Il cavo USB-C è di tipo a piattina e si incastra perfettamente nella scocca, rendendolo così una soluzione prettamente tascabile. Mette a disposizione una presa USB-A 3.0, una porta HDMI per il collegamento ad un TV o un monitor esterno e una presa USB-C con Power Delivery che consente di ricaricare il dispositivo collegato mentre si utilizza questo hub. Supporta fino a 100 W di potenza, quindi può essere utilizzato senza impedimenti con qualsiasi computer attualmente in commercio.

Costa 32 euro ma con il codice 8IDUBNPI il prezzo scende a 25,59 euro e la spedizione è compresa nel prezzo.

Il secondo in promozione è simile per forma e tipologia di funzionamento, ma aggiunge una valanga di porte e connessioni. Nello specifico è dotato di presa HDMI e VGA per il collegamento di un monitor esterno, una porta USB-C con Power Delivery per la ricarica del dispositivo collegato contemporaneamente all’uso dell’hub, una seconda presa USB-C per il collegamento di accessori, due prese USB-A 3.0 di cui una con ricarica passthrough e due slot per schede SD e microSD.

Costa 70 euro ma con il codice 6A57JMVY il prezzo scende a 55,99 euro spedizione compresa.

Il terzo hub in sconto è più sottile ed è costruito con un robusto chassis in alluminio. Sfruttando una sola porta USB-C ne mette a disposizione una seconda per la ricarica passtrough, 3 porte USB-A, una presa HDMI, e gli slot SD e microSD per la lettura delle medesime schede.

Costa 40 euro ma con il codice RJ3P4EAI ve lo portate a casa per 31,99 euro. Anche qui la spedizione è inclusa.

Quarto ed ultimo degli hub in offerta è anche il più economico. Si tratta di un piccolo lettore di memorie portatile che, attraverso la presa USB-C, mette a disposizione tre porte USB-A 2.0, un lettore di schede SD, microSD, M2, MS e un ingresso DC per la ricarica (sarebbe stata meglio una USB-C passtrough ma è il compromesso necessario per mantenere basso il costo di vendita).

Costa infatti 14 euro ma con il codice X3CGMDUX il prezzo scende a soli 9,79 euro.