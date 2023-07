Quella volta che Telecom Italia si voleva comprare Apple

Ci fu un tempo in cui Telecom Italia viveva, al contrario di oggi, in un’era in cui tutto quello che toccava diventava oro, durante il quale il flusso di cassa e il suo valore erano tali da spingere i manager dell’azienda a immaginare di comprare Apple.

Di quell’episodio, poco conosciuto, parla in un interessante articolo Fortune a margine di un approfondimento sul tortuoso percorso che Telecom dovrà compiere per rimettere in sesto i suoi bilanci.

Correva l’anno 1998; protagonisti della vicenda da una parte Marco Landi e dall’altra Steve Jobs. Landi conosceva non solo bene, ma benissimo Apple per esserne stato Chief Operating Officier (l’incarico che successivamente ricoprì Tim Cook prima di diventarne CEO) e presidente.

Landi, consigliere di amministrazione di Telecom, aveva lasciato Cupertino appena un anno prima (la sua vicenda in un’autobiografia) e quindi aveva ancora molti contatti nella sua ex azienda. A lui venne affidato l’incarico: organizzare un incontro al quartier generale di Apple in California con Steve Jobs per discutere di una proposta di acquisto elaborata dal direttore generale Telecom, Francesco di Leo e sostenuta dal presidente Gian Mario Rossignolo.

I manager Telecom non erano affatto preda di un delirio. In quegli anni il suo valore di mercato, come ricorda Fortune, era di 100 miliardi di dollari, aveva un debito residuale, era azionista di decine e decine di gruppi e aziende hi-tech nel mondo, aveva 120mila dipendenti ed era sesta al mondo nel campo delle telecomunicazioni.

Apple da parte sua era ancora in uno stato di pre-liquidazione. Reduce dal periodo sfortunato degli anni di Spindler e poi da quello fatto di tentativi di riduzione del debito e di errori strategici di Amelio, valeva venti volte meno di Telecom, 5 miliardi di dollari. E solo l’anno prima era stata dichiarata, anche con una iconica copertina di Wired (Pray, pregate, diceva il titolo…) come spacciata.

Nonostante questo la proposta di Telecom venne respinta da Jobs che era tornato in Apple due anni, prima con la giustificazione che c’erano altre trattative in corso. I manager italiani tornarono quindi a casa con le pive nel sacco. Poco i vertici di Telecom dovettero occuparsi a loro volta di una acquisizione, quella organizzata a suo danno da Roberto Colannino passata alla storia passata alla storia come la scalata ostile di maggior portata a livello europeo.

Da quel momento per Telecom iniziò un periodo turbolento che continua ancora oggi e che viene descritto nel resto dell’articolo di Fortune. E mentre l’azienda italiana fattura 16 miliardi di euro contro i 26 miliardi del 2012, pensa di cedere la rete fissa per riportare in equilibrio i conti, la private equity KKR&Co, forse in società con un fondo di Abu Dhabi, ha presentato un’offerta di acquisto per il valore di 23 miliardi di euro.

Apple invece in quello stesso anno in cui respinse l’offerta di Telecom presentò l’iMac, universalmente riconosciuto come il prodotto che ha segnato la rinascita dell’azienda di Cupertino e, forse, il prodotto più importante della storia imprenditoriale della Mela dopo l’iPhone e ora vale 500 volte Telecom Italia.

Sarebbe andata così se quel giorno del 1998 Steve Jobs declinò l’offerta Telecom, forse bluffando, con la scusa di essere già in accordo con qualche altra azienda?