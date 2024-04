SEGA, secondo update Sonic Dream Team, esclusiva Apple Arcade

SEGA ha rilasciato il secondo di tre aggiornamenti previsti per Sonic Dream Team, il nuovo platformer d’azione in 3D di Sonic the Hedgehog disponibile in esclusiva per Apple Arcade.

Questo aggiornamento introduce nuovi contenuti come: una zona tutta nuova, distintivi di grado e altro ancora. Di seguito le note di rilascio complete:

Nuova zona Sweet Dreams. Ambientata dopo l’avventura principale, Sweet Dreams è una zona nuova e accogliente, con sfide extra inedite create dalla Tessitrice dei Sogni, Ariem. Metti alla prova le tue abilità e ottieni le Lune oniriche mentre ti godi le nuove tracce musicali.

Distintivi di grado per le sfide. Vai più veloce della luce e completa ogni livello per ottenere il tuo premio Corri veloce come il vento e ottieni il Grado S.

Scopri nuovi oggetti come le Zip-Line, le altalene, i pali e tanto altro! Gira, rotea, catapultati nelle zone e migliora il tuo ritmo.

Nuovi obiettivi e statuine. Sblocca le statuine collezionabili ottenendo il Grado S nelle zone.

Sonic Dream Team è disponibile esclusivamente su Apple Arcade ed è possibile giocare da iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 6,99 euro al mese e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo.