Realme 7 arriva su Amazon a solo 179 euro

Lo abbiamo definito nella nostra recensione completa lo smartphone gaming low cost di riferimento. Tante le frecce al suo arco. Stiamo parlando di realme 7, uno degli smartphone candidati al miglior rapporto qualità prezzo per questo finale di 2020. Approda finalmente su Amazon dove, senza sorprese, solo 179 euro.

E’ il fratello minore del modello realme 7 Pro, ed è alimentato dal primo processore gaming Mediatek Helio G95, Quad Camera con AI da 48MP, ampia batteria da 5000mAh e ricarica rapida da 30W.

Progettato per essere un potente dispositivo da gioco, realme 7 è il primo cellulare al mondo ad adottare il processore Helio G95 e raggiungere un punteggio di 300.000 su Antutu. È dotato di un display Ultra Smooth da 90Hz e raggiunge il 90,5% di rapporto schermo-corpo. Tutto ciò lo rende una scelta perfetta per gli appassionati di giochi. Il dispositivo adotta il sensore Side-fingerprint, integrando insieme il riconoscimento delle impronte digitali con il pulsante border.

realme 7 ha un’ampia batteria da 5000mAh e dispone della tecnologia di ricarica rapida da 30W, raggiungendo il 50% di carica in 26 minuti. La ricarica rapida da 30W adotta soluzioni a bassa tensione e allo stesso ad alta corrente sia per la sicurezza che per l’efficienza.

Questo terminale non rinuncia neppure ad un reparto camere di tutto rispetto, che si compone sul retro di una Quad Camera con AI da 48MP, suite di filtri notturni e fotocamera frontale da 16MP.

realme 7 è finalmente disponibile su Amazon dove costa, nella variante 4GB+64GB 179.90 euro.