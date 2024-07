realme C63, quando il rapporto qualità prezzo è tutto

Pubblicità

Presentato per il mercato italiano realme C63, lo Smartphone che – a detta del produttore – vuole avere il miglior rapporto qualità-prezzo. Si acquista a partire da 179 euro ed ecco quali sono le sue caratteristiche.

E’ il primo modello della serie C in questa fascia di prezzo, caratterizzato da materiali di qualità e una ricarica rapida da 45W che, con un solo minuto di ricarica, garantisce un’ora di chiamata, oltre a numerose funzionalità AI. Si tratta di una caratteristica sino ad oggi riservata praticamente solo ai terminali medio e top di gamma.

Il realme C63 è stato progettato con una copertura posteriore in pelle vegana, anche questo elemento che solitamente viene riservato a smartphone ben più costosi. Questa texture in similpelle è resistente alle macchie e restituisce certamente una aspetto maggiormente premium. Inoltre, il realme C63 è l’unico in questo segmento di prezzo a disporre di una cornice in metallo per il modulo fotografico, offrendo così maggiore resistenza agli urti.

Proprio sull’affidabilità il team ha svolto anche test piuttosto duri, riuscendo a mantenere indenne il dispositivo anche a fronte di una caduta da un metro su una lastra di pietra. Non manca neppure la certificato IP54, che garantisce protezione contro l’infiltrazione di polvere e spruzzi d’acqua.

Tra le altre caratteristiche, il realme C63 è dotato di un processore octa-core, esattamente il modello Unisoc T612, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Funzioni AI Avanzate

Il realme C63 introduce anche funzioni di intelligenza artificiale, anche queste solitamente riservate a smartphone di altra caratura. Tra queste Air Gestures e Rainwater Smart Touch, precedentemente disponibili solo nelle serie numeriche e GT di realme. Queste funzioni permettono agli utenti di utilizzare il dispositivo senza toccare lo schermo, anche in condizioni di pioggia.

Ancora, tra le altre funzioni intelligenti, quella della riduzione del rumore delle chiamate AI e la Mini Capsule 2.0.

Prezzi e Disponibilità

Il realme C63 è disponibile nei colori Leather Blue e Jade Green, con un prezzo early-bird a partire da 179,99 € per la variante 8GB+256GB fino alla fine di agosto.

