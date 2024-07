WhatsApp studia la funzione di condivisione file stile AirDrop su iPhone

Pubblicità

WhatsApp sta lavorando da tempo su una funzionalità che dovrebbe permettere agli utenti di condividere facilmente file, foto e video con chi si trova nelle vicinanze, con un meccanismo simile a quanto offerto da AirDrop di Apple.

La funzione in questione era stata in precedenza individuata in una beta dell’app per Android ma ora è emerso che sarà disponibile anche per iPhone.

A riferirlo è il sito WABetaInfo, spiegando che riferimenti specifici sono stati individuati nell’ultima beta di WhatsApp per iOS. La funzione, denominata “Nearby Share” (condivisione di prossimità) dovrebbe permettere di condividere foto, video e documenti vari con persone nelle vicinanze, sfruttando una connessione cifrata end-to-end.

Per via di restrizioni imposte da Apple, la funzionalità sarà leggermente diversa su iPhone: su Android sarà possibile individuare automaticamente i dispositivi nelle vicinanze; su iOS sarà necessario scansionare un codice QR prima di consentire lo scambio dei file. Il sistema funzionerà anche tra dispositivi con sistemi operativi diverse (Android e iOS): gli utenti potranno aprire la sezione dedicata allo scambio di file per riuscire a individuare le persone nelle vicinanze e inviargli una foto, un video o altre tipologie di contenuti, sulla falsariga di quanto è possibile fare rapidamente tra due iPhone con AirDrop, senza bisogno di condividere per forza il numero di telefono, con ovvi vantaggi in termini di privacy e sicurezza, anche in contesti come una serata fuori casa, una festa o altri eventi ancora.

Al momento la funzionalità di condivisione è riservata agli utenti delle versioni beta di WhatsApp; è probabile che annunci ufficiali arriveranno nelle prossime settimane e l’integrazione della funzione di trasferimento di file rapido e diretto arrivi progressivamente agli utenti.

Nell’app WhatsApp gl sviluppatoro di Meta hanno recentemente implementato una funzione che consente di trovare rapidamente le persone e i gruppi più importanti nella parte superiore della scheda Chiamate e come filtro per le chat.