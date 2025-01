realme C75 è il primo smartphone impermeabile IP69 della sua gamma di prezzo

Pubblicità

Realme presenta il suo nuovo media gamma, che punta tutto sulla resistenza, pur non rinunciando a un deesign all’avanguardia. Ecco foto, prezzi e caratteristiche.

Il nuovo realme C75 è progettato per resistere alle condizioni più difficili grazie al vetro ArmorShell e alla protezione ArmorShell Con una certificazione IP69, offre anche una resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche agli ambienti più estremi.

Tra i punti di forza di questo dispositivo anche lo schermo, un’unità FHD+ da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz per una fluidità ottimale. Quanto alla luminosità, offre un picco di 690 nit e una risoluzione di 2400×1080, mentre il rapporto schermo-corpo è del 91,4%.

Sotto la scocca, il realme C75 è alimentato dal chipset MediaTek Helio G92 Max, supportato da una memoria dinamica fino a 24GB di RAM (8GB fisici + 16GB virtuali) e uno spazio di archiviazione fino a 256GB.

Uno dei punti di forza del realme C75 è la batteria da 6000mAh, che assicura un’autonomia prolungata, ideale per chi utilizza lo smartphone intensamente durante la giornata. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida 45W Fast Charge permette di ricaricare il dispositivo velocemente.

Quanto al comparto fotografico è presente una fotocamera principale AI da 50MP con apertura f/1.8 e un sensore da 1/2.88, mentre la fotocamera frontale è da 8MP, con apertura f/2.0 e modalità intelligenti come l’AI Clear Face.

Prezzi e disponibilità

Il realme C75 sarà disponibile in Italia dal 21 gennaio prossimo, quando per celebrare il lancio realme presenterà offerte esclusive per il C75.

Il prezzo di listino ufficiale, per la versione 8+256GB è di 229,99 euro.