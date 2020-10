realme fa sul serio e collabora con Sony Music Italy per una nuova strategia

Non c’è che dire, realme e partita forte con il rilascio di numerosi smartphone anche in Italia, di cui in ultimo realme 7 e 7 Pro. Adesso confermata l’importanza del mercato italiano per lo sviluppo in Europa siglando una collaborazione con Sony Music Italy per offrire ai suoi fan una esclusiva virtual experience powered by realme 7 Pro con la rapper Chadia Rodriguez.

Lo storytelling punta a valorizzare le feature di prodotto, davvero sorprendenti per il segmento medio del mercato, e comprende attività di ingaggio di influencer del mondo tech, TikTok, gaming e fotografia, pianificazione media e una partnership con Sony Music Italy, che prevede un contest per i fan e una virtual experience esclusiva dedicata ai vincitori con la rapper Chadia Rodriguez. L’attività è supportata anche da Louder, progetto digital verticale dedicato alla musica.

La secret music session con Chadia Rodriguez si terrà il prossimo 30 ottobre alle 18:30. L’artista si esibirà in una performance live promossa da realme e Sony Music Italy. L’evento, che si svolgerà interamente in digitale, conterà 50 fortunati spettatori estratti a sorte all’interno del contest organizzato appositamente per l’occasione, 10 dei quali avranno la possibilità di incontrare la cantante in un Meet & Greet virtuale e individuale subito dopo il concerto.

L’ iniziativa si colloca all’interno della campagna dell’azienda per il lancio di realme 7 e realme 7 Pro, i nuovi prodotti di punta per la fascia media presentati recentemente in Italia, a conferma di quanto sia strategica l’Europa e l’Italia per i piani di crescita e sviluppo aziendale.

In questo senso realme si pone l’obiettivo di raggiungere le prime 5 posizioni del mercato degli smartphone in Europa nel 2021 grazie ad una strategia definita “One Europe” per lanciare una serie di prodotti di punta in 8 mercati chiave contemporaneamente, tra cui appunto l’Italia.

