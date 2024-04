Recensione TerraMaster F4-424 Pro, il NAS per il piccolo ufficio con grandi esigenze

La gamma dei NAS di fascia media, quella pensata per il piccolo ufficio, si arricchisce di un nuovo contendente: TerraMaster F4-424 Pro.

Quattro vani per dischi meccanici, spazio per unità M.2, processore Intel potente, scheda video integrata e 32 GB di RAM ne fanno uno dei modelli più sfrontati del mercato, con un look sobrio e un prezzo interessante: vediamo com’è nel quotidiano.

Montaggio semplice

All’interno della scatola troviamo il NAS vero e proprio, l’alimentatore esterno, una piccola busta per le viti (utili come vedremo solo per le unità da 2,5”), un cavo Ethernet e un utile (ma già visto negli altri NAS TerraMaster) adesivo da porre frontalmente alle slitte per identificare i dischi.

Il montaggio è semplice: le slitte frontali si aprono con una pressione nella parte alta, e i dischi non hanno bisogno di viti, si inseriscono con un sistema a scatto.

Nel nostro caso abbiamo usato un set di quattro dischi WD Red da 12 TB l’uno (48 TB in totale) ma il NAS può ospitare sino a 88 TB (con quattro dischi da 22 TB l’uno) anche se il mercato ha già pronte unità da 24 TB.

Oltre alle unità meccaniche, il sistema può ospitare sino a 4 SSD SATA (nelle slitte, grazie alle viti) o anche sistemi misti meccanico/SSD a piacere, seppure sarebbe un peccato, perchè il TerraMaster F4-424 Pro offre anche due alloggi per unità SSD molto veloci di classe M.2 (come questa).

Le dimensioni poi non sono molto ingombranti, perchè si parla di un cubo, con alcuni angoli arrotondati, di 222 x 179 x 154 mm, con un peso di 3.4 kg (da vuoto). Sostanzialmente, sta bene anche a fianco ad una postazione da lavoro in ufficio, se proprio non volete metterlo nello sgabuzzino.

Connettività super veloce

La connettività è garantita da diverse porte, tutte molto veloci: alla mancanza di una porta USB frontale (peccato, anche il pulsante di accensione sarebbe stato meglio averlo frontale) fanno capolino due porte USB 3.2 nel retro, una USB-A e una USB-C (molto comode nel primo passaggio di dati, in modo da non congestionare la rete).

Oltre a queste sempre nella parte posteriore sostano due porte Ethernet a 2.5GbE su connettore RJ-45 e una porta HDMI 2.1, a cui si affianca la ventola principale e il connettore per l’alimentazione.

Il connettore Ethernet, nello specifico, sta diventando un nuovo standard nel mondo dei NAS, perlomeno quelli da ufficio, abbandonando lo standard attuale del Gigabit, seppure per abbracciare il nuovo standard serve un router ad (almeno) 2,5 Gbit e un computer con porta di rete anch’essa da 2,5, 5 o 10 Gbit (possibile nei Mac desktop, meno nei portatili).

Capitan futuro

Nella prova del nuovo TerraMaster F4-424 Pro abbiamo voluto provare qualche cosa di più del semplice NAS: recentemente infatti TerraMaster ha reso disponibile, in versione beta, il nuovo sistema operativo TOS 6, che migliora sensibilmente l’interazione via browser e introduce anche nuove funzionalità.

Quello che abbiamo visto, sin dall’inizio, è stata una maggiore velocità rispetto al “vecchio” TOS 5, che è installato di default e apprezzato anche le migliorie grafiche (con più enimazioni e più veloci), come la nuova barra superiore che raccoglie le app più importanti, oltre al nuovo Kernel Linux sotto il cofano.

Per chi usa quotidianamente TOS 5 il nuovo OS è una ventata di freschezza e piacerà sotto tutti i punti di vista: attualmente come detto la release è in beta, il supporto non ha svelato dettagli ufficiali sulla data di rilascio, ma è probabile che sia entro l’anno.

Dal canto nostro, continueremo a raccontarvi delle nuove funzionalità di TOS 6 in ogni nuova recensione, ma invitiamo tutti quelli che hanno un NAS TerraMaster a provare il nuovo OS.

Ovviamente, nonostante sia un prodotto ancora in sviluppo, diverse funzionalità standard sono già presenti: considerate le caratteristiche hardware, provare la virtualizzazione con Virtualbox è stata la prima cosa che abbiamo fatto.

Le versioni di Linux provate si sono dimostrate tutte ben oltre alle aspettative, ma d’altra parte con un processore Intel i3 e 32 GB di ram a bordo, non poteva essere altrimenti, in pratica si tratta di un computer vero e proprio, che può far girare diversi servizi senza problemi. Resta il dubbio sull’esperienza utente di VirtualBox, un software potente e versatile, ma che è molto avaro di automatismi, rendendo l’usabilità pratica solo per tecnici.

Come funziona

Durante la nostra prova abbiamo usato il NAS in diverse situazioni: la configurazione vedeva una quattro dischi WD RED da 12 TB in TRAID, una specie di RAID 0 proprietario, seppure il NAS supporta tranquillamente anche configurazioni con dischi singoli e RAID 0/1/5/6/10. Una unità M.2 è stata usata come cache.

Nel quotidiano abbiamo usato il NAS per la copia di backup del DAS TerraMaster D5 Hybrid 5-Bay, utilizzando l’app su Mac GetBackup 3. Oltre a questo abbiamo anche installato una selezione di film e telefilm da utilizzare con Plex, qualche macchina virtuale e uno spazio di condivisione con altri colleghi in smart (Terramaster offre anche un redirect pratico che permette di usare il NAS anche da fuori casa o ufficio, considerando anche che Plex stesso offre lo stesso servizio per la parte multimediale, per gli utenti Premium).

La sensazione che abbiamo avuto è che il NAS fosse largamente sovrapotenziato per i compiti assegnati, perché la ventola funzionava sempre al minimo sindacale, e la reattività è sempre stata alta.

Questo significa che il TerraMaster F4-424 Pro può fare di più, molto di più, come ad esempio servire tutti gli utenti di un ufficio tranquillamente, attivare la trascodifica di file multimediali in tempo reale, mantenere attivi servizi tramite le macchine virtuali, condividere documenti e mostrare le anteprime dei file, tutto contemporaneamente su un numero interessante di utenze attive.

Questo fa pensare che un giorno, chissà, la differenza tra l’esperienza d’uso di una macchina Desktop e un sistema operativo via NAS non sarà poi così diversa, potendo di fatto cambiare il punto di vista della postazione di lavoro in modo drastico.

Conclusioni

Se mettiamo da una parte il prezzo e dall’altra la potenza profusa, oltre alla versatilità di un prodotto che abbina l’alta archiviazione meccanica alla velocità delle unità M.2, è chiaro che TerraMaster F4-424 Pro sia un prodotto tra i più interessanti del mercato.

La crescita di TerraMaster negli ultimi anni è stata molto alta e costante, e la cura verso TOS 6 ne è la prova, seppure alcuni dettagli dell’interfaccia rimangano originali e non conformi alla classica interazione della concorrenza.

Il rapporto qualità prezzo è alto, il che significa che se volete un NAS potente (molto potente sotto diversi punti di vista), versatile e molto promettente, qui c’è qualche cosa per voi.

Pro:

• Potenza a profusione

• Molto versatile con gli slot per unità di memoria

• Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Contro:

• Manca una porta USB frontale

• OS ancora in beta

Prezzo:

• 549,99 € (solo TerraMaster F4-424 Pro)

• 113,54 € (Western Digital Red SA500 M.2 da 1 TB)

• 109,99 € (WD Red Plus da 5400 RPM da 4 TB)

• 320,71 € (WD Red Pro da 7200 RPM da 10 TB)

• 544,50 € (WD Red Pro da 7200 RPM da 20 TB)

TerraMaster F4-424 Pro è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it

