iPad Air 5 2022 iPad Pro 2021: quale scegliere

Se da un lato è giusto confrontare iPad Air di quinta generazione con iPad Air di quarta, potrebbe essere interessante paragonare l’ultimo iPad Air presentato con iPad Pro 2021. Già, perché se è vero che i dispositivi si rivolgono ad un pubblico differente, è altrettanto vero che l’arrivo di un tablet più economico, con chip M1, potrebbe convincere i più a risparmiare, senza per forza acquistare un Pro. In questo articolo confrontiamo iPad Air di quinta generazione con iPad Pro 2021, nella speranza di aiutarvi nella scelta.

Estetica

Se si guarda all’estetica di questi due terminali ci si accorge di una certa somiglianza. In particolare con iPad Air 11, dato che le dimensioni sono molto simili. E’ chiaro, invece, che se siete alla ricerca di un tablet con una diagonale maggiore, l’attenzione non potrà che volgersi al tablet da 12,9 pollici e il confronto semplicemente non sta in piedi

C’è anche da considerare, che iPad Air 5 ha dalla sua una vasta gamma di colori. Mentre i modelli di iPad Pro sono disponibili soltanto in Grigio Siderale e Argento, l’Air è in vendita in cinque tinte: grigio siderale, galassia, blu, viola, rosa

Sul frontale, in ogni caso, le differenze estetiche sono poche, perché entrambe le versioni propongono un design a tutto schermo, senza pulsanti. Se si guarda alle dimensioni, altezza e larghezza di iPad Air 5 e iPad Pro 11 pollici 2021 sono identiche, pari 247,6 x 178,5 mm, con una leggera differenza nello spessore, a vantaggio del Pro da 5,9 mm, contro i 6,1 mm.

Questo per dire che, se state cercando un tablet dall’estetica estremamente pulita, elegante, e adatta anche ad un ambiente business, troverete in Air un validissimo alleato.

Display

Quanto allo schermo, si denotano delle differenze importanti tra i due modelli, soprattutto se il confronto viene effettuato con il modello da 12,9 pollici. Tutti gli iPad, al netto della diversa diagonale e della conseguente diversa risoluzione, offrono una stessa densità di pixel, pari a 264 ppi. Una piccola differenza si nota nella luminosità tipica, di 500 nit per Air e 600 per Pro. Le cose cambiano, però, se si considera la luminosità massima di iPad Pro 12,9, che offre luminosità XDR massima di 100 not, e 1600 not di picco quando sfrutta contenuti HDR. E’ evidente che lo schermo di iPad Pro 12,9 sia di un altro pianeta, anche perché è il solo a impiegare una tecnologia mini-LED.

Segnaliamo che i display dei modelli pro usano la tecnologia ProMotion, in grado di adattare la frequenza di aggiornamento automaticamente, a seconda dei contenuti visibili a schermo. Questa caratteristica, più che offrire un vantaggio diretto nella percezione della qualità di immagine, serve a meglio ottimizzare i consumi del tablet.

In altre parole, se per la maggior parte di noi non ci saranno differenze così nette tra lo schermo di iPad Pro 11 e quello di iPad Air 5, i professionisti posso trarre un grande vantaggio dallo schermo di iPad Pro 12,9, che però lo ribadiamo non può essere una vera alternativa ad iPad Air 5 per le differenze non solo di dimensioni ma di tecnologie. Probabilmente, è per questo che Apple ha voluto mantenere l’esclusiva del mini-LED sul più costoso dei suoi tablet.

Processore

Anche se si guarda alla scheda tecnica di iPad Air di quinta generazione, ci si accorge come condivida con iPad Pro molte delle caratteristiche, in particolare con iPad Pro 11 pollici. Già da questo si scopre che il nuovo tablet della Mela risulterà abbastanza potente per la maggior parte degli utenti, che in molti casi non avranno bisogno delle caratteristiche Pro.

Anzitutto, grazie alla presenza del Chip M1, iPad Air di quinta generazione risulta più veloce dell’iPad Air 4 con un miglioramento del 60% delle velocità della CPU e il doppio delle prestazioni grafiche, come riferito da Apple. Questo perché il chip M1 dell’Air è identico al chip M1 presente su iPad Pro, oltre che identico a quello che ha debuttato per la prima volta con i modelli Mac nel 2020. Questo vuol dire che la maggior parte degli utenti di iPad Air non riuscirà neppure a spingere questo chip al limite delle sue potenzialità.

Una piccola differenza potrebbe emergere dal fatto che i modelli da 1 TB degli iPad Pro (un taglio di memoria che non è disponibile per iPad Air) ci sono 16 GB di RAM contro gli 8 GB dell’iPad Air.

Fotocamere

L’iPad non è certo il primo dispositivo che viene in mente quando si parla di scattare foto in mobilità. Per questo aspetto si preferisce utilizzare uno smartphone. Ad ogni modo, non mancano differenze sulla fotocamera posteriore, dove i modelli di iPad Pro offrono, oltre al grandangolo da 12 MP presente anche su Air, anche un secondo sensore ultra grandangolo da 10 MP. Si tratta di una differenza sulla carta non da poco ma alla fine marginale se pensiamo che l’utilizzo di iPad come macchina fotografica, come accennato, non è un fine primario.

Sul fronte la camera è la stessa, da 12 MP, con supporto alla funzione Center Stage. Questa sì, a differenza della frontale ci sembra essere di particolare rilevanza, considerando che la si utilizza più spesso per video conferenze, anche in ambito lavorativo o professionale

Reti 5G

Tutti e tre i tablet supportano il 5G. L’iPad Air 2022 di Apple ottiene il 5G per la prima volta nelle configurazioni cellulari ma senza lo standard mmWave più veloce, riservato alla linea Pro. E’ una differenza sulla carta importante ma ininfluente in Italia per molti motivi; tra 5G e 4G la differenza in Italia è modesta ma soprattutto in Italia lo standard ad onde millimetriche non è ancora disponibile nel nostro paese e prima che faccia una differenza passeranno anni. Insomma per l’utilizzo quotidiano che si fa con il tablet, anche un uso intenso e professionale, il 5G di iPad Air e quello di iPad Pro non sono differenti.

Caratteristiche Pro

C’è poi tutta una serie di caratteristiche che sono riservate ai modelli Pro. Davanti a tutto Face ID, che non è presente su Air, dove abbiamo il Touch ID al di sotto del pulsante di accensione. Ancora, la porta USB-C dell’iPad Air 5 è due volte più veloce di quella del modello precedente e dell’attuale iPad mini 6, ma non è ancora così avanzata come la porta Thunderbolt/USB 4 dell’iPad Pro.

Come detto sopra se avete bisogno di più RAM solo le configurazioni Pro arrivano a 16 GB, mentre Air si ferma a 8. Stesso discorso per la memoria interna: chi ha bisogno di spazio troverà sui modelli PRO configurazioni fino a 2TB, mentre Air si ferma a 256 GB.

Insomma, le caratteristiche esclusive dei modelli Pro non mancano, ma si tratta di differenze che, per la maggior parte dell’utenza, non fanno poi così tanto la differenza. Cerchiamo di spiegarci meglio: se si guarda alla RAM è vero che i 16 GB dei Pro sono tanti, ma anche gli 8 dell’Air assicureranno una esperienza di utilizzo più che valida, tanto che nella maggior parte degli utilizzi non si noterà la differenza. Allo stesso modo il disco interna: i 2 TB della configurazione massima dei Pro è una quantità sterminata, ma anche i 256 GB di Air consentiranno di scaricare talmente tanti dati e app, che difficilmente in uno scenario di utilizzo comune si sentirà la mancanza di spazio di archiviazione.

Quando si tratta di accessori, sia l’iPad Air che l’iPad Pro supportano l’Apple Pencil 2 e la Magic Keyboard, quindi l’utente non si perderà nulla di queste esperienze d’uso, indipendentemente dal modello che si sceglie.

Ecco qui una tabella di confronto tra i modelli di simili dimensioni: iPad Air di quarta e quinta generazione e iPad Pro da 11″.

Prezzi

Il listino di iPad Pro è molto più importante rispetto a quello di iPad Air. Per il modello da 12,9 pollici, infatti, si parte da 1219€ per il modello WiFi, mentre se si pensa al modello con dati Cellulare si devono spendere almeno 1389 euro. iPad Air, invece, parte da 699 euro per il modello WiFi. iPad Pro 11 pollici parte invece da 899 euro, quindi 200 euro in più rispetto ad iPad Air, mentre per la versione Dati più cellulare, si passa a 1069 euro, comunque parecchio in più rispetto alla versione Cellulare di iPad Air 5 che parte da 869 euro.

Quale scegliere

Giunti a questo punto proviamo a mettere i pilastri che devono guidare la scelta d’acquisto tra un iPad Pro e un iPad Air di quinta generazione

Comprate un iPad Pro 12,9″

Se volete lo schermo più grande possibile

Se volete il miglior schermo per tablet del mondo

Comprate un iPad Pro 12,9″ o un iPad Pro

Se volete un iPad con tanta memoria, iPad Air perde il confronto con tutti e due gli iPad Pro. Il massimo della capacità di iPad Air è di 256 GB

Se volete Face ID

Se volete porte Thunderbolt più veloci possibili

Se volete fare foto con un tablet con super grandangolo

Comprate un iPad Air

Se volete un iPad moderno e il più potente possibile spendendo il meno possibile

Insomma, si sarà capito, la nostra convinzione è che fatto salvo un ristretto numero di persone la scelta migliore sia quella di un iPad Air di quinta generazione. È potente come iPad Pro, ho uno schermo grande come quello di iPad Pro 11″ con una qualità eccellente. La mancanza di Face ID non è un problema sostanziale e se volete usarlo come dispositivo per scrivere, avete la possibilità di sfruttare la stessa Magic Keyboard che si usa su iPad Pro. E alla fine come minimo risparmierete 200 euro.