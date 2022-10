Recensione ASUS Zenbook UM5302T, portatile da 13,2″ OLED potente e leggero

Nella sterminata offerta di ASUS si troviamo notebook di tutti i tipi e per tutte le tasche. Un recente prodotto che abbiamo avuto modo di provare è l’ASUS ZenBook UM5302T; questo modello vanta un display OLED da 13,2″ con risoluzione 2,8K (2880×1800 pixel), processore AMD Ryzen 7 6800U (8-core/16-thread, 16MB cache, fino a 4.7 GHz max con il boost), unità di archiviazione da 1TB, è leggero (1,10kg) ed è davvero facile da trasportare in borsa. Cominciamo ad ogni modo dall’inizio e vediamo i vari dettagli:

Confezione e porte

L’Asus UM5302T arriva in una classica confezione di cartone all’interno della quale troviamo l’alimentatore (15W, attacco USB-C) e il computer vero e proprio sistemato in un elegante imballo.

Tenendolo in mano il computer appare solido e leggero (poco più di 1kg). La sensazione di solidità è merito del sottile chassis (14,9mm) in lega di magnesio e alluminio. Il corpo è unibody e appare leggero, durevole e rende la macchina leggerissima.

Sul lato sinistro troviamo: una porta USB-C e sul lato destro altre 2 porte USB-C, il jack audio a e la spia dell’alimentatore (per capire quando è in carica). La batteria è da 67 Wh. Da aperto, la tastiera (retroilluminata) è full size e consente di scrivere con facilità e sicurezza. Il touchpad è ampio e di facile uso; completano la parte esterna gli altoparlanti integrati di ottimo livello (il sistema vanta anche la certificazione Dolby Atmos), la webcam (720p) e il microfono. È presente anche il lettore di impronte digitali che è possibile configurare al primo avvio.

Il pulsante di accensione (in alto a destra, prima del tasto “Delete”) è leggermente incassato rispetto agli altri tasti (è fatto di proposito in modo che l’utente non prema per errore il pulsante). Tra i tasti, sono presenti alcuni tasti funzione dedicati: F6 disattiva il touchpad, F8 cambia la modalità di proiezione su display esterni, premendo F9 si attiva o disattiva il microfono, mentre il tasto F10 attiva la webcam (720p HD). A proposito di webcam, il produttore riferisce di un algoritmo che migliora la nitidezza dell’immagine grazie a un algoritmo che promette di rendere più nitide le immagini e che esegue il de-noising in tempo reale cercando di rendere tutto nitido e chiaro durante le videochiamate.

Per quanto riguarda il microfono integrato, dall’app MyAsus è possibile regolare varie impostazioni, specificando il tipo di utilizzo (attivando o no funzionalità per la cancellazione del rumore).

Il display OLED da 13,3″, memoria RAM e unità SSD

La prima cosa che si nota dopo aver completato la procedura di impostazione iniziale è lo splendore del display OLED con risoluzione 2880×1800 pixel: uno schermo touchscreen con rapporto 16:10 e che vanta caratteristiche quali il tempo di risposta di 0.2ms, luminosità di picco 550nit HDR, supporto DCI-P3: 100%, 1 000 000:1. La qualità è ottima e il display, di tipo glossy, è certificato Pantone. Lo schermo integra una cerniera “ErgoLift” a 180° (è in pratica possibile ribaltare lo schermo totalmente sulla scrivania). Il pannello è ottimo per la produttività, la navigazione e anche per i film; dalle Impostazioni di Windows è possibile modificare il profilo colore, attivare l’HDR e cambiare l’orientamento. Altre impostazioni possono essere modificate dall’utility MyAsus: gamma (nativa, sRGB, DCI-P3, Display P3), temperatura colore, protezione occhi (riduzione della luce blu).

La memoria RAM è 16GB (moduli LPDDR5 on board) e non è upgradabile. Sul versante archiviazione è presente una unità SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1TB che nei vari test eseguiti si è dimostra molto veloce (3800 MB/sec in scrittura e 4279 MB/sec in lettura con AJA System Test).

Sul versante connettività la gestione è affidata al chip MediaTek MTT7922 che offre compatibilità con le reti WiFi 6E e Bluetooth 5.2.

Come va?

La CPU AMD Ryzen 7 6800U è di ultima generazione (è stata presentata a febbraio di quest’anno); è un SoC a basso consumo accreditato di un TDP configurabile tra 15 e 28W. La CPU vanta 8 Core (16 Thread) realizzati con processo produttivo TSMC a 6 nanometri FinFET. Il clock massimo in Boost è 4.7 GHz e il clock base di 2.7 GHz. La GPU integrata vanta 12 core grafici, fino a 2 GB di memoria e una frequenza operativa che può arrivare a 2200 MHz; è in altre parole una scheda grafica in grado di rivaleggiare in termini di prestazioni grafiche come le Intel Iris Xe.

Abbiamo effettuato test con Cinebench R20 e R23 e in tutti e due i casi il Ryzen 7 6800U ha evidenziato migliorie notevoli in termini di prestazioni rispetto a notebook con 5800U, sia relativamente al multi-core che per il single-core. Rispetto a equivalenti soluzioni con CPU Intel, si evidenziano punteggi leggermente inferiori con single-core ma con il multicore la differenza è a favofre di AMD, merito ovviamente anche della presenza di un numero di core doppi rispetto a soluzioni simili di Intel. Test effettuati eseguendo diverse operazioni con Premiere e Handbrake (conversione di un video 4K) sono stati portati a termine senza problemi e più rapidamente rispetto a una macchina con CPU Core i7 1165G7 con grafica Iris Xe. Le temperature sono salite stressando notevolmente la macchina ma è anche ovvio che sia così, trovandoci di fronte ad un notebook davvero sottile e dove lo spazio a disposizione non ha permesso soluzioni di raffreddamento più ricercate. Le prestazioni in generale sono ad ogni modo brillanti e la macchina è più che perfetta per un uso generico e, occasionalmente, per usi più intensivi.

Conclusioni

L’Asus ZenBook UM5302T è molto ben riuscito, sia dal punto di vista estetico che in termini di assemblaggio, materiali e solidità. Nonostante lo spessore e il peso contenuti, la sensazione è di avere tra le mani un prodotto di elevata qualità, rifinito con attenzione e curato nei dettagli.

Per quanto riguarda l’autonomia, è un parametro difficile da misurare giacché dipende ovviamente da numerosi fattori (l’uso che si fa della macchina, la luminosità del pannello, il consumo delle diverse tipologie di WiFI); nelle nostre prove, con la luminosità del display al 50% e la modalità di risparmio energetico impostata su bilanciato siamo riusciti ad ogni modo a coprire una giornata intera senza grossi problemi. Con Netflix e altri servizi di streaming si arriva alle 10-11 ore di riproduzione video, ore che diventano ancora di più se la riproduzione video avviene in locale (senza connessione WiFi).

È una macchina perfetta per chi desidera un portatile abbastanza potente per affrontare vari tipi di compiti e occasionalmente anche task difficili (es. montaggio video leggero), con buona autonoma, grande portabilità. Azzeccatissime le scelte dello schermo e del telaio. La connettività fisica è limitata alle tre porte USB-C ma queste sono veloci ed è quindi possibile espandere il sistema in vari modi, senza problemi.

Pro

– Display splendido

– Touchreen

– Lettore impronte digitali

– Cerniera per regolare display fino a 180°

– Robusto, elegante, leggero

Contro

– Assenza porte USB tradizionali

Prezzo al Pubblico

Il prezzo di listino si aggira sui 1400 euro, e nel momento in cui scriviamo non è disponibile presso siti di vendita online. La pagina di riferimento sul sito Asus è questa.