Recensione SoundCore Space Q45, valgono tutto il prezzo che costano

Quando si parla di cuffie dal buon rapporto qualità prezzo, uno dei marchi che viene subito alla mente degli utenti è Anker. Nel corso degli anni, utilizzando il brand Soundcore, la società si è affermata in questo ambito, dando agli utenti la possibilità di risparmiare, senza rinunciare comunque a prodotti di qualità notevole specialmente nel rapporto tra prezzo e prestazioni. Il trend continua con le Soundcore Space Q45, cuffie dotate di specifiche di punta a un prezzo conveniente, tra cui la cancellazione attiva del rumore (ANC), Bluetooth 5.3, certificazione Hi-Res Audio, supporto LDAC e ottima autonomia.

Come sono fatte

Le Soundcore Space Q45 riprendono un po’ la filosofia dei modelli precedenti, tra cui le Q30, con padiglioni rotondi, ancor più ampi, che risultano confortevoli e in grado di accogliere completamente il padiglione auricolare senza infastidire. Certo, le dimensioni della cuffia nel suo complesso potrebbero far storcere il naso, ma si tratta di cuffie over ear e, dunque, le dimensioni non “tascabili” sono del tutto giustificabili.

Ovviamente, per contenere i costi, si tratta ancora di cuffie fatte per il 90% di plastica, anche se Soundcore continua comunque a sapersi distinguere, con una fattura superiore alla media e un design che nel complesso piace. Sono piuttosto curate e ancora una volta lo si può notare anche dal meccanismo di estensione dell’arco, che non lascia metallo alla vista, e che non rinuncia a un sistema di piegatura che funziona a dovere.

Su tutti e due padiglioni delle Soundcore Space Q45 sono presenti tasti di controllo. In particolare, su quello sinistro sono presenti i tasti accensione/spegnimento e quello dedicato alla riduzione del rumore. Sul padiglione destro, invece, è presente il bilanciere del volume e il tasto Play/Pausa. Non c’è alcun controllo tasti soft touch. Questa soluzione può sembrare certamente economica, ma considerando che da qualche parte era necessario risparmiare per contenere i costi, è questo il settore dove si punisce meno chi compra.

Comunque, i pulsanti risultano facilmente individuabili, con il tasto NC che abilita le diverse modalità di ascolto, tra standard, trasparenza e ANC. I tasti sono personalizzabili nelle funzioni ed è possibile abbinare ad uno di questi anche la funzione BassUp che, per l’appunto, evidenzia i bassi. Peccato, invece, che non sia presente la funzione di play/pausa automatica, a seconda che si indossino, o meno, le cuffie.

Nella confezione delle Soundcore Space Q45 è presente anche una custodia, al cui interno c’è uno stampo di plastica che sinceramente si poteva evitare. Anche in questo caso si tratta di una scelta evidentemente economica.

Come suonano le Soundcore Space Q45

Al di là dell’estetica, che riteniamo di promuovere, le prestazioni le cuffie Soundcore offrono un suono di grande impatto, anche se la parte che probabilmente ci è piaciuta di più è quella relativa al sistema ANC per la riduzione del rumore.

A livello di caratteristiche tecniche, le Soundcore Space Q45 presentano una serie di specifiche audio di fascia media. Anzitutto, i driver a doppio strato a diaframma da 40 mm sono in grado di produrre buoni bassi ulteriormente potenziati della tecnologia BassUp, che riesce ad esaltarli al massimo, evitando comunque le distorsioni.

La qualità e il volume audio erogati sono notevoli e qualsiasi genere musicale restituisce una sensazione appagante. Anche la voce dei cantanti, risulta precisa e distinta dal sottofondo, anche se per esaltarla è meglio eliminare l’ANC. Ovviamente non sono cuffie per audiofili, ma il risultato sonoro è assolutamente in linea con il prezzo di listino.

Le cuffie offrono anche supporto al codec LDAC in grado di gestire flussi wireless a 990kbps da dispositivi di riproduzione compatibili. Si tratta di una funzione che solitamente viene riservata a cuffie più costose, come ad esempio le Sony WH-1000XM5.

Ancora, una funzione che abbiamo apprezzato delle Soundcore Space Q45 è quella chiamata “volume sicuro”, che rileva il volume emesso dalle cuffie in tempo reale per determinare se è potenzialmente dannoso per l’udito.

Se la qualità audio è in linea con il prezzo offerto, quello che ci ha sorpreso è l’ANC, che funziona tangibilmente meglio rispetto ai modelli precedenti. Anker afferma che la tecnologia è in grado di bloccare l’85% del rumore ambientale.

Tramite l’app Soundcore è possibile personalizzare e regolare la cancellazione del rumore su cinque diversi livelli. E’ possibile anche scegliere una modalità adattiva, che regola il livello di ANC in base al rumore ambientale rilevato.

Abbiamo notato che con ANC attivo la maggior parte dei suoni a bassa e media frequenza viene bloccata in maniera pressoché totale, mentre altri suoni ad alta frequenza riescono ancora a filtrare.

Nel complesso, l’ANC delle Soundcore Space Q45 fa il suo dovere, anche se un utilizzo prolungato a livello di ANC 5 ci ha provocato un senso di pressione evidente dopo circa 30 minuti di ascolto. In effetti, è la stessa società ad avvertire di questo “disturbo”, che è comunque comune a diverse periferiche simili.

Altro plauso lo riserviamo alla modalità Trasparenza, piuttosto gratificante da utilizzare. Anche in questo caso è possibile scegliere tra cinque livelli: impostandolo al livello massimo consente di ascoltare praticamente qualsiasi rumore che ci circonda senza essere infastiditi dalla copertura delle orecchie.

App Soundcore

Come per tutti i prodotti Anker Soundcore è possibile estendere le funzioni della cuffia grazie all’app SoundCore, menzionata sopra, compatibile con iOS e Android. Il download e l’abbinamento con l’app consentono all’utente di accedere alle funzionalità ANC, volume sicuro, effetti sonori, modalità audio, equalizzatore e riduzione del rumore del vento.

Anker ha mantenuto anche le funzioni relative ai rumori bianchi: tramite app è possibile essere circondati da rumori ambientali di svariato tipo, che aiutano l’utente a prendere sonno, potendo anche impostare un timer per la riproduzione di tali effetti. Di certo, però, considerando l’ingombro di queste cuffie, risulterebbe molto complicato sfruttarle per accompagnare il riposo senza toglierle.

Autonomia

Anker è sempre stata onesta nella stima dei dati sull’autonomia delle proprie periferiche e in questo caso afferma che una carica completa offre 50 ore con ANC acceso e fino a 65 ore con ANC spento. Si tratta di un dato che mette queste cuffie nella stessa fascia delle più costose Sennheiser Momentum 4, che sono accreditate di 60 ore di ascolto.

Con LDAC abilitato, invece, la durata della batteria si esaurisce più rapidamente, collocandosi tra 37 e le 45 ore. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida aiuta ad ottenere 4 ore di ascolto in appena 5 minuti di ricarica.

Chiamate vocali

I microfoni presenti sulla cuffia fanno un buon lavoro nell’identificare e gestire le voci umane e, dunque, le conversazioni telefoniche risultano di buona qualità in particolare per l’uso che si deve fare di queste cuffie destinate ad un utilizzo in interni; riduzione del vento non è infatti particolarmente efficiente. Anche in questo caso, per ottenere risultati ottimali consigliamo di disattivare l’ANC.

Conclusioni

Le Soundcore Space Q45, come del resto tutte le cuffie del brand, fanno il loro dovere e risultano assolutamente in linea con il costo. Ottima la durata della batteria, molto buono l’ANC rispetto al prezzo, e buona la qualità sonora generale. Anker mantiene la maggior parte delle promesse, anche se non tutte: non all’altezza, infatti, la riduzione del fruscio del vento.

Ancora una volta, chi ricerca un paio di cuffie bluetooth di fascia media troverà in Soundcore Space Q45 un punto di riferimento. Sono comode e possono soddisfare al meglio anche gli amanti dei bassi.

Consigliate anche a chi vuole utilizzare un solo paio di cuffie per connettersi a due dispositivi, ad esempio iPhone e Mac, anche se per guadagnare questa funzione è necessario disattivare la tecnologia LDAC.

Pro

Esteticamente piacevoli

Qualità audio buona

Ottima autonomia

Rapporto qualità prezzo

ANC ottimo per la fascia di prezzo

Contro

ingombranti

la custodia è peggiore del modello precedente

SoundCore Space Q45, prezzo e disponibilità

Le cuffie SoundCore Space Q45 si acquistano su Amazon ad un prezzo di 149 euro, anche se spesso è possibile beneficiare di sconti e coupon direttamente sulla pagina d’acquisto. Sono disponibili in colorazione bianca, nera e blu.