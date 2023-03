Beats Studio Buds Plus, Apple prepara il lancio

Beats (Apple)si prepara a rilasciare una versione aggiornata dei suoi Studio Buds wireless. Nell’ultima beta di iOS 16.4 rilasciata nelle scorse ore, si scoprono dettagli sui nuovi auricolari Beats Studio Buds Plus, oltre a immagini che rivelano una finitura nera e oro. Il design è in gran parte identico agli originali Beats Studio Buds (qui la recensione di macitynet) rilasciati nel 2021.

The Verge ha appreso che i prossimi auricolari saranno caratterizzati da una cancellazione attiva del rumore più potente e una modalità di trasparenza migliorata rispetto agli auricolari Studio originali. Esternamente molto simili al primo modello, come questi ultimi anche i prossimi Studio Buds Plus non funzioneranno con un chip audio Apple come H1 e W1. Per la stessa ragione non includeranno il passaggio automatico tra i vari dispositivi Apple associati allo stesso account utente Apple ID.

Gli Studio Buds sono pensati per essere in qualche modo indipendenti dalla piattaforma Apple e sono destinati ad attrarre sia gli utenti iPhone e iPad che quelli Android. Ad ogni modo, gli originali includevano alcuni bonus Apple come i comandi vocali a mani libere “Ehi Siri”, che certamente saranno disponibili anche nei prossimi Beats Studio Buds Plus.

I tempi di rilascio specifici per i Beats Studio Buds Plus non sono ancora noti, ma considerando che i dettagli del prodotto sono già presenti all’interno di iOS 16.4, probabilmente arriveranno in un futuro non troppo lontano.

La domanda principale è se (e di quanto) la designazione “Plus” riuscirà a migliorare l’ANC e la modalità faranno. Questo, probabilmente, farà salire il prezzo, che per il modello attuale è di 189,95 euro per il listino Apple, anche se in circolazione e su Amazon è quasi sempre inferiore.

