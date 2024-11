Recensione Vivo V40 5G, il medio gamma dalle foto quasi top

Pubblicità

Lo diciamo da tempo, la lotta per una posizione di rilievo nella fascia medio gamma degli smartphone è, con tutta probabilità, quella più accesa. In questa fascia sembra essere tornata anche VIVO, che ha deciso di accelerare soprattutto sul versante fotografico, con uno sguardo anche al design e alla leggerezza del terminale. Vivo V40 5G è un terminale che si lascia usare molto bene nel quotidiano e che punta molto su foto e video. Ecco cosa ne pensiamo dopo averlo utilizzato per un bel po’.

Prima ancora di addentrarci in una panoramica su design e prestazioni, notiamo purtroppo l’assenza in confezione dell’adattatore da muro. Si tratta, purtroppo, di una mancanza ormai comune a molti altri smartphone in questa stessa fascia di prezzo, anche se fortunatamente Vivo inserisce in confezione una cover particolarmente ben fatta, che richiama la colorazione del terminale e che lo avvolge perfettamente, incrementando il grip. Fortunatamente, aggiungeremmo, dato che altrimenti si tratta di un terminale scivoloso, complici i bordi leggermente curvi.

L’assenza della presa da muro, purtroppo, non è cosa da poco, considerando che ne servirà uno ad hoc per attivare la ricarica rapida a 80W.

Design e costruzione

Dal punto di vista del design, Vivo ha mantenuto su questo V40 5G molte delle caratteristiche che precedentemente si sono riscontrate sulla serie V30. Anzitutto, appare un terminale assolutamente slanciato, con uno spessore di appena 7,58 mm, il che lo rende facilmente trasportabile e davvero ben utilizzabile nel quotidiano. Abbiamo già riferito dei bordi curvi, che ne aumentano la scivolosità, ma che ne migliorano la presa e l’utilizzo con una mano.

Il retro presenta un design minimalista, con il logo Vivo nell’angolo in basso a sinistra e le classiche scritte e loghi della conformità CE (non molto belle a vedersi, ma ormai presenti su tutti gli smartphone). Nell’angolo in alto a destra è presente un comparto camera piuttosto evidente e invasivo, che però risulta (stranamente) elegante e assolutamente in linea con la silhouette del terminale.

Si tratta di un bump fotografico arrotondato, che ospita una dual camera nella parte superiore e l’Aura Light di Vivo in basso. Non manca, ovviamente, il logo Zeiss a rimarcare la partnership tra i due produttori.

Come già anticipato, la scocca curva rende il telefono piacevole da tenere in mano, con i tasti del volume e l’accensione facilmente raggiungibili sul lato destro.

Sul fondo si trova la porta USB-C, lo slot per due SIM e l’altoparlante. Il lato sinistro e la parte superiore sono puliti, con gli altoparlanti (sì, c’è finalmente audio stereo) posizionati sulla parte alta e bassa.

Quanto alla colorazione, Vivo 40 5G è disponibile anche in Nebula Purple, davvero originale, che restituisce al terminale una ventata di freschezza, anche se il design complessivo risulta simile ad altri nella stessa fascia. Il posteriore, invece, complice il comparto camera sopra descritto, risulta assolutamente originale.

Come già anticipato si tratta di un terminale davvero sottile e ben utilizzabile con una mano, anche se questo non deve far pensare a un dispositivo compatto. Ha dimensioni pari a 164,16 × 74,93 × 7,58 mm con un peso di 190 grammi. A dire il vero, in mano sembra molto più leggero.

Prestazioni

Il V40 5G è alimentato da un processore Snapdragon 7 Gen 3, supportato da 12GB di RAM e 12GB di RAM estesa, per un totale di 24GB. La memoria interna nel nostro caso è di 512GB. Il consiglio è di puntare su una ROM elevata, considerando che manca lo slot per schede MicroSD.

Dopo un primo periodo di assestamento, dovuto alla installazione di numerose app e alle configurazioni di rito, V40 si è dimostrato un terminale solido, senza lag e in grado di gestire app e giochi in multitasking senza problemi.

Abbiamo solo notato delle animazioni che appaiono lente. Abbiamo preferito rimuoverle dal menù impostazioni e questo ci ha restituito una sensazione di maggior fluidità. Ribadiamo che il dispositivo gira in modo fluido e che il processore soddisferà certamente il quotidiano della maggior parte degli utenti, ma le animazioni non ci hanno impressionato. Si tratta davvero di un dettaglio.

Per gli amanti dei numeri, i testi di benchmark hanno evidenziato un punteggio single core di 1146 e multicore di 3200. Si tratta di numeri apprezzabilmente superiori rispetto allo Snapdragon 7s Gen 2 e di gran lunga superiori al rivale Dimensity 7300.

Evidentemente, questo Snapdragon 7 Gen 3 si dimostra essere uno dei più solidi in questa fascia di mercato, oltre che uno dei più affidabili, riuscendo a mantenere temperature contenute e accettabili, anche durante il gaming, che comunque non è uno degli aspetti su cui punta il terminale.

Display

Un aspetto che ci ha particolarmente sorpresi in questo V40 5G è il display. Si tratta di uno schermo AMOLED curvo da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K (2800 x 1260) e supporto HDR10+. E’ possibile anche risparmiare batteria e scegliere una risoluzione inferiore di 2400×1080. Considerando che la ricarica rapida di 80W è davvero fulminea, si potrebbe anche ipotizzare di mantenere il display alla massima risoluzione e con il refresh rate più alto di 120 Hz.

I colori sono vibranti e i neri profondi, con una cornice sottile che consente un’esperienza immersiva. Il display è certificato SGS per la luce blu e il ridotto sfarfallio ed il vetro è protetto da vetro Schott Alpha.

La luminosità massima raggiunge i 4500 nits, rendendo il display pienamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Il refresh rate a 120Hz assicura animazioni fluide, sia durante la navigazione che nei giochi.

Fotocamere

Probabilmente è il reparto fotografico quello in cui Vivo ha investito di più per questo terminale.

Vivo V40 5G è dotato di un sistema a doppia fotocamera sulla parte posteriore. Sebbene possa sembrare un downgrade rispetto al V30 5G e alla marea di smartphone con tripla camera in questa fascia di prezzo, così non è. Questo perché si tratta di ottiche Zeiss che, come vedremo, restituiscono una qualità degli scatti, e dei video, davvero eccellente.

Il dispositivo propone una fotocamera principale da 50MP con OIS, che utilizza il sensore Samsung ISOCELL GNJ da 1/1.56 pollici, abbinata a una fotocamera ultrawide da 50MP.

Quanto al reparto Selfie, invece, il terminale propone una fotocamera frontale da 50MP con un campo visivo di 92 gradi.

L’app camera è ricca di opzioni per gli scatti, come i filtri colore, tra cui è presente anche quello Zeiss Natural, che però non è impostato come predefinito, in favore di quello Vivid.

Inoltre, propone anche la modalità ZEISS Multifocal Portrait, che offre diverse lunghezze focali tra cui scegliere quando si scatta in modalità ritratto. Non solo si possono regolare le lunghezze focali, ma anche l’apertura, che può essere impostata fino a f/0.95.

Il risultato di tutto questo sono foto davvero interessanti di ottima qualità. Quello che si ottiene con un click sul pulsante di scatto sono foto nitide, colori ancora molto vividi e anche un bel effetto bokeh.

Con la modalità Zeiss si ottengono colori meno saturi, ma dall’aspetto più naturale. La scelta è soggettiva e in alcuni casi potrebbe essere più piacevole l’una, piuttosto che l’altra. All’utente la decisione finale su quale utilizzare.

I risultati migliori, naturalmente, si ottengono in condizioni di illuminazione perfetta, ma grazie al sensore più grande sulla fotocamera principale è possibile catturare immagini buone anche in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.

Lato video, V40 5G permette anche registrare video di qualità superiore rispetto alla quasi totalità di smartphone nella stessa fascia di prezzo. La risoluzione massima disponibile è 4K@30FPS, e anche qui sorprendentemente si ha a disposizione la stabilizzazione.

C’è una modalità Ultra Steady, limitata però alla risoluzione Full HD, che offre una stabilizzazione ancora migliore, ma a discapito della qualità. Ancora,

è presente una modalità cinematografica Zeiss limitata sempre a 1080P che offre pero una transizione di messa a fuoco Zeiss fantastica, soprattutto quando il soggetto da riprendere è uno soltanto.

Software

Poche parole sul software. V40 5G offre Android 14 personalizzato con FunTouch 14. L’interfaccia è fluida e familiare per chi ha già utilizzato smartphone Android, ma la quantità di bloatware preinstallata è davvero fastidiosa. Tra le prime cose da fare, disinstallare molte della app presenti all’avvio.

Conclusioni

Vivo V40 5G è tornato per impressionare il pubblico Android. Offre fotocamere di alta qualità, un design originale sul retro e accattivante. Lo smartphone ha il giusto peso e le giuste dimensioni, davvero utilizzabile nel quotidiano.

Gira tutto in modo molto fluido e il display è particolarmente apprezzabile.

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia medio, date una possibilità a questo V40 5G, non vi deluderà.

Pro:

Display straordinario

Fotocamere

Altoparlanti stereo

Contro:

Processore non al top

Troppi bloatware preinstallati

Niente adattatore a muro in confezione

