Nvidia GeForce Now mette un paletto ai giochi in streaming

Sono in arrivo importanti novità per il servizio di streaming di videogiochi GeForce Now di NVIDIA. In un post pubblicato sul blog aziendale, NVIDIA ha annunciato l’introduzione di un limite mensile, mettendo paletti al tempo di gioco.

A partire dal 1° gennaio 2025, i nuovi iscritti a GeForce Now potranno giocare fino a un massimo di 100 ore al mese, dopodiché sarà necessario pagare un extra per ottenere tempo di gioco aggiuntivo. Tuttavia, i clienti già iscritti al servizio prima del 31 dicembre 2024 non subiranno restrizioni fino all’inizio del 2026.

Cambi di nome

Quella dei limiti temporali non è la sola novità per il servizio. Ed infatti, il livello Priority di GeForce Now cambia nome e diventa il nuovo abbonamento “Performance”.

Da oggi, questo piano consente lo streaming fino a una risoluzione di 1440p (in precedenza limitato a 1080p), con supporto per risoluzioni ultrawide e la possibilità di mantenere le impostazioni grafiche tra le sessioni di gioco.

Gli attuali abbonati al piano Priority verranno trasferiti automaticamente al livello Performance, mantenendo il prezzo invariato.

Tornando ai limiti temporali, che in effetti potrebbero far storcere il naso ai gamer più accaniti, NVIDIA ha condiviso con The Verge alcuni dettagli. Il colosso ha specificato che questo limite di tempo è stato pensato per evitare aumenti di prezzo su GeForce Now “nel futuro prossimo”.

Secondo l’azienda, le 100 ore mensili dovrebbero essere più che sufficienti per il 94% degli utenti, che solitamente rimangono ben al di sotto di tale soglia. Inoltre, i giocatori potranno trasferire fino a 15 ore di tempo non utilizzato al mese successivo.

Costo extra

Chi raggiungerà il limite previsto di 100 ore e vorrà continuare a giocare potrà pagare per ottenere 15 ore extra: per i membri Performance il costo sarà di 3 dollari, mentre per gli abbonati Ultimate, che possono usufruire di streaming a 4K e 120 fotogrammi al secondo, il costo extra sarà di 6 dollari.

Promozioni in corso

Per chi desidera provare GeForce Now, NVIDIA sta offrendo attualmente uno sconto del 25% sui pass giornalieri per i piani Performance e Ultimate. Inoltre, chi si iscrive entro la fine dell’anno potrà bypassare i limiti temporali fino all’inizio del 2026.