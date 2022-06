Recensione smartwatch Withings Steel HR Sport, ibrido anche nell’aspetto elegante e sportivo

Quando si parla di smartwatch ibridi c’è un protagonista sulla scena che, più degli altri, ha saputo imporsi come punto di riferimento. Stiamo parlando di Whitings, di cui abbiamo già recensito il modello ScanWatch. Questa volta in prova Withings Steel HR Sport, che propone il design iconico della società e, naturalmente, la sua natura di indomabile ibrido. Ecco di che si tratta.

Come suggerisce già il nome del prodotto, fa parte della famiglia HR, anche se propone un design sportivo e numerose funzionalità per il tracciamento di diverse discipline sportive. Steel HR Sport ha un aspetto più robusto rispetto al modello Steel HR, con una ghiera ben pronunciata, che circonda il quadrante e che lo protegge da piccoli urti. Sebbene il prodotto rimanga fedele ad uno stile estremamente minimale, moderno e dai tratti eleganti, questo Steel HR Sport sfoggia una finitura più opaca, che per l’appunto ne riduce l’eleganza a favore di un look complessivo più “energico”.

Unboxing

L’unboxing non rivela particolari sorprese. Oltre all’orologio e alla piccola manualistica, è presente soltanto la doc di ricarica magnetica. Null’altro. A differenza di ScanWatch, non è presente alcuna sacca in cui riporre l’orologio. Il cinturino è già montato sull’orologio che, pertanto, è praticamente pronto all’uso.

Estetica

È davvero sottile, come da tradizione del brand, con una cassa da 40 mm realizzata in acciaio inossidabile, con una lunetta nera che corre intorno ai bordi curvi. Pesa appena 49 grammi, abbastanza leggero da non avvertirlo quasi durante l’uso quotidiano. Ha un solo pulsante sul lato destro dell’orologio, che serve a gestire la totalità delle funzioni di cui dispone.

A tradire l’anima sportiva anche un cinturino in silicone morbido, traspirante e comodo da indossare, anche per via dei numerosi fori presenti. E’ un segnale che l’orologio si presenta come un alleato durante le sessioni sportive. Certo, rimane un elegantissimo smartwatch Withings: è il più sportivo della gamma, ma in generale non è tra gli orologi più sportivi in circolazione. Se dovessimo metterlo per una serata più elegante, farebbe comunque la sua figura.

Come già anticipato, si tratta di uno smartwatch ibrido. Questo vuol dire che, per lo più, si noterà un quadrante analogico, con le classiche lancette dei minuti e dei secondi, con un piccolo display sulla parte superiore. Si tratta di uno schermo OLED, facile da leggere in qualsiasi condizione di luce, in grado di restituire molte informazioni all’utente, nonostante le sue dimensioni ridottissime. Al di sotto di questo display è presente un’altra finestra, sempre analogica, con una lancetta che mostra i progressi nell’obiettivo giornaliero dei passi impostato su smartphone.

Nel complesso, sempre al netto dei gusto personali, si tratta di un orologio bello da vedere, minimale e moderno, che nonostante la sua natura sportiva, potrebbe tranquillamente giocarsi il posto in una serata di gala. Ibrido, dunque, non solo nel funzionamento, ma anche nell’aspetto, tra sportivo ed elegante.

Prestazioni

Withings Steel HR Sport propone funzioni orientate alla salute e allo sport. La prima di queste è, senza dubbio, il calcolo del battito cardiaco. Ci è parsa funzionare molto bene, restituendo registrazioni sempre verosimili e molto veloci. É possibile tenere traccia del proprio battito cardiaco durante tutto l’arco della giornata: se sincronizzato allo smartphone, l’app mostrerà un tracciato cronologico con tutte le registrazioni effettuate, inviandone automaticamente ogni 30 minuti.

Il secondo elemento chiave di questo orologio, che migliora la serie Steel HR, almeno per gli sportivi, è il ventaglio di attività che è possibile tracciare. A differenza dei tradizionali smartwatch, HR Sport permette di tracciare, non solo corsa, camminata e nuoto, ma anche altre discipline, come pallavolo, yoga, baseball, calcio, canottaggio, equitazione, e chi più ne ha, più ne metta. Si tratta, insomma, di un fitness tracker in piena regola, anche se purtroppo registriamo l’assenza del GPS. Fa uso, invece, del GPS connesso, ossia di quello dello smartphone, quando abbinato tramite Bluetooth.

Questa funzione gli consente anche di fornire letture del VO2 max, che considera il consumo massimo di ossigeno durante una sessione di fitness, per fornire all’utente un punteggio in base a quanto ossigeno passa nel sangue. È una lettura piuttosto interessante, che fornisce l’idea dei miglioramenti nella resistenza.

Ovviamente, considerando che il V02 è una metrica abbastanza complessa, è difficile dire quanto accurato sia la stima effettuata da HR Sport. Si tratta, allora, di un dato, approssimativo, che comunque aiuterà l’utente nei suoi allenamenti. Quanto, invece, alle altre letture, cardiofrequenzimetro, conteggio dei passi e delle calorie, si tratta di dati assolutamente coerenti.

Così come verosimile sembrano anche i dati sul sonno. Se indossato durante la notte, Steel HR traccerà automaticamente il sonno, senza che l’utente debba impostare alcunché. Al risveglio, troverà una scheda Sonno all’interno dell’app Healt Mate, in cui potrà apprendere delle ore di sonno tra leggero e profondo, e di quelle in cui è stato sveglio: l’orologio assegna, poi, un punteggio da 1 a 100, che restituisce immediatamente un dato complessivo su come si è passata la notte.

più coerenti delle stesse sull’acciaio HR. Anche il monitoraggio del sonno sembra aver subito un enorme miglioramento, dato che non ho avuto problemi con il tracker che si è fermato a metà notte. Ancora una volta, nel 2020, ci sono orologi più recenti con modi molto più sfumati per analizzare i dati sul sonno, ma Steel HR Sport fa ancora un ottimo lavoro e avrebbe potuto essere considerato il migliore sul mercato quando è stato rilasciato per la prima volta.

Batteria

L’autonomia è sempre a favore di questi smartwatch Withings. Steel HR Sport arriva senza troppe difficoltà a 25 giorni di utilizzo, che certamente possono diminuire nel caso di un’intensa attività fisica. Si ricarica completamente in due ore – con il suo caricabatterie proprietario. Insomma, non vi lascerà mai a secco.

Notifiche

Sebbene sia un fitness tracker, la presenza del piccolo display OLED, all’interno del quadrante analogico, permette anche di leggere le notifiche in entrata. Certo, su un display così piccolo è impossibile ottenere la massima comodità, ma in ogni caso l’orologio riesce nell’impresa di far leggere anche il testo dei messaggi. Questi scorreranno sul piccolo schermo con una velocità media, così che in molti casi si riuscirà a lasciare in tasca lo smartphone. Non è possibile rispondere in alcun modo alle notifiche in entrata; di certo non l’indossabile non primeggia nel settore notifiche, ma è un plus che lo rende più efficiente.

Punti deboli

Come già accennato l’assenza di un GPS incluso. Inoltre, il solo pulsante posizionato sulla parte destra potrebbe essere insufficiente per una comoda gestione dell’interfaccia digitale. Certo, i menù sono davvero semplicissimi e ridotti all’osso, ma il pulsante è di piccole dimensioni e poco sporgente: in confronto, ScanWatch aveva un pulsante molto più comodo da premere e raggiungere, di più grandi dimensioni e molto più sporgente.

Inoltre, il prezzo potrebbe spaventare i più: di listino costa ancora 199 euro, anche se qualche offerta in rete lo porta a 149 euro. Quello che si paga, è innegabile, è lo splendido design.

Verdetto

Steel HR Sport incarna perfettamente lo stile Withings. E’ un orologio iconico, così come gli altri proposto dal produttore, e il fascino dell’analogico bene sposa il funzionamento del piccolo display OLED, sul quale leggere notifiche, ma anche le misurazioni del battito cardiaco, i passi effettuati, i chilometri percorsi e le calorie bruciate.

Tra i punti a favore la precisione delle misurazioni e la presenza di oltre 30 discipline sportive di cui può tenere traccia. Anche i dati sul sonno, leggibili tramite applicazione su smartphone, risultano piacevoli e verosimili. Peccato per l’assenza del GPS integrato: a questo prezzo poteva anche starci.

E’ consigliato a chiunque cerchi uno fitness tracker dall’aspetto comunque elegante, in grado di presentarsi come un orologio analogico. Si tratta di una periferica comunque unica nel suo genere: costa un po’, ma non ha molti rivali in questo particolare settore.

PRO

Estetica

Misurazioni precise e puntuali

Tracciamento del sonno

CONTRO

Niente GPS integrato

Pulsante di navigazione non troppo comodo

Prezzo

Disponibilità

Il prezzo di listino di questo Withings Steel HR Sport solitamente è 199 euro, ma al momento in cui scriviamo si acquista su Amazon a 135 euro.