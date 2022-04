Redmi Note 10 Pro in sconto a 229 euro, anziché 319 euro

Torna in sconto uno dei terminali che più di altri ha saputo guadagnare la fiducia degli utenti per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando del Redmi Note 10 Pro, che tra le altre vanta una camera principale posteriore da 108 MP, risultando ad oggi un validissimo alleato nel quotidiano. L’offerta è davvero ghiotta: parte da 229 euro, a cui si aggiunge una ulteriore riduzione di 5 euro, con coupon direttamente a questo indirizzo.

In breve, Redmi Note 10 Pro monta un display Super AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+, campionamento fino a 240 Hz e luminosità massima di 1200 nit. A livello multimediale è certamente ben equipaggiato e sul posteriore ostia una quadrupla fotocamera con sensore principale da 108 MP. Si tratta di uno smartphone che, nonostante, la fascia di prezzo, è in grado di scattare ottime foto.

Al suo interno propone il processore Snapdragon 732G, più che soddisfacente per le attività quotidiane, in grado di offrire certamente fluidità nell’apertura delle app. E’ equipaggiato con un’ottima batteria da 5020 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33 W, in grado di ricaricare il terminale davvero rapidamente, e di assicurare anche con pochi minuti di ricarica un’autonomia di qualche ora.

Il terminale propone misure pari a 1,64 × 7,65 × 0,81 centimetri per 193 grammi di peso. La versione 6+128GB costa solitamente 319 euro, ma al momento lo comprate partendo da qui a 229 euro. Nella pagina c’è anche un buono sconto da 5 euro, così da ridurre il prezzo ulteriormente. Le spedizioni partono dalla Spagna, così che le consegne saranno rapide, e senza oneri doganali da pagare alla consegna.