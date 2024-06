Resident Evil 7: Biohazard arriva su iPhone, iPad e Mac

Pubblicità

Non è più mistero da tempo che Apple stia veramente accelerando sul versante videoludico delle proprie piattaforme. Da poco ha presentato la modalità gioco su iOS, che era già disponibile su Mac. Ad ogni modo, è da tempo che la Mela porta alcuni titoli Tripla A sui propri dispositivi. Adendo, annuncia l’arrivo di Resident Evil 7: Biohazard per il prossimo 2 luglio.

Originariamente rilasciato nel 2017, Resident Evil 7: Biohazard è stato accolto positivamente sia dai giocatori che dalla critica. Il gioco è stato elogiato per il suo ritmo e la narrazione, con molti critici che hanno sottolineato la sua atmosfera surreale trai punti di forza.

I giocatori vestiranno i panni di Ethan Winters mentre cerca di trovare la moglie scomparsa nelle paludi della Louisiana. Il titolo è particolarmente significativo per il brand, perché è il primo della serie Resident Evil a utilizzare una prospettiva in prima persona.

Apple ha fortemente promosso la serie Resident Evil su iPhone 15 Pro per via del suo potente processore A17 Pro. Questo chipset, ricordiamo permette di avere grafica ad alta fedeltà con ray tracing accelerato dall’hardware. In pratica, si riesce ad avere una grafica molto vicina a quella che si otterrebbe su console.

A dicembre, Resident Evil 4 ha fatto il suo debutto su iPhone 15 Pro, iPad e Mac. Prima di questo, Resident Evil Village era approdato su iPhone 15 Pro e iPad a ottobre scorso.

Secondo l’account Resident Evil X, anche Resident Evil 2 è in fase di sviluppo per iPad, iPhone e Mac. Prima di questo, certamente, gli utenti iPhone, iPad e Mac potrabbo beneficiare di Resident Evil 7: Biohazard, con download disponibili dal prossimo 2 luglio.

Vi ricordiamo che già ora su Mac è possibile attivare la modalità gioco, per migliorarne le prestazioni.

Come attivare la Game Mode su macOS

La Modalità Gioco si attiva automaticamente quando un gioco è eseguito a tutto schermo:

Se il gioco è eseguito in finestra, spostate e tenete fermo il puntatore del mouse sul pulsante verde nell’angolo superiore sinistro della finestra del gioco Selezionate la voce “Attiva modalità a tutto schermo”

Una icona a forma di gamepad appare nella barra dei menu, per indicare che la modalità game è attiva.