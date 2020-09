Rientro a scuola, Canon sconta le stampanti e le carte fotografiche più adatte

Gli spazi di casa costituiscono un ambiente sicuro e stimolante dove gli studenti di tutte le età possono esplorare, coltivare interessi e creare i propri progetti personali. E’ con questo concetto che Canon introduce la nuova promozione attraverso una pagina che raccoglie le stampanti a misura di studente, consigliando al contempo di mettere nella lista di cose da fare/acquistare, una stampante studiata per l’utilizzo in ambito domestico in grado di offrire il giusto livello di flessibilità in termini di utilizzo e consumi.

«E’ indispensabile che in un luogo familiare e confortevole come la casa i ragazzi abbiano a disposizione gli strumenti giusti per essere accompagnati nel percorso di studio e apprendimento». Tra i modelli più adatti per le necessità di stampa tra le mura di casa, l’azienda suggerisce quelli della Serie PIXMA G che si caratterizzano per elevata produttività, facilità d’uso e compattezza. Sono infatti dotati di serbatoi di inchiostro ricaricabili e progettati per tutti coloro che cercano un sistema di stampa ad alti volumi, efficiente e con un ridotto costo per pagina, buone quindi per ambienti domestici e le necessità che derivano dall’utilizzo in ambito scolastico.

Ognuna di queste stampanti promette qualità, velocità di stampa, costi ridotti e funzionalità estese grazie ai flaconi di inchiostro, ai serbatoi ad alto rendimento e a numerose opzioni di connettività. La stampa di documenti risulta nitida, definita e sufficientemente chiara per ricerche, tesi e presentazioni.

Per esprimere invece al meglio il potenziale creativo di tutta la famiglia, Canon suggerisce le stampanti della serie PIXMA TS: multifunzioni compatte, sono quelle che più stanno bene all’interno delle case moderne e connesse. Offrono una grande varietà di supporti fra cui poter scegliere come carta trasferibile per tessuti, carta magnetica, adesivi rimovibili e carta fotografica quadrata da 3,5 x 3,5 pollici o 5 x 5 pollici (12,7cm x12,7cm e 8,90cm x 8,90cm). La configurazione si fa in pochi minuti e grazie all’app Canon Print si può gestire tutto da uno smartphone o dal tablet. I modelli della serie PIXMA TS sono funzionali anche per personalizzare le fotografie o per realizzare piccoli lavori artistici per la scuola.

Come dicevamo, con la riapertura delle scuole Canon ha lanciato la promozione “Preparati al rientro a scuola” che prevede per l’occasione diverse offerte: nello specifico è possibile ottenere uno sconto del 15% su una selezione di stampanti PIXMA e del 20% su tutte le carte fotografiche e in formato A4. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono consultabili alla pagina dedicata sullo store Canon.