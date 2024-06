Rimac Verne è il robotaxi di lusso che sfiderà Tesla

Pubblicità

Insieme a Tesla che svelerà tutto l’8 agosto, ora anche Verne è tra i nuovi partecipanti nella corsa allo sviluppo di un robotaxi elettrico completamente autonomo, società che proverà ad entrare nel business, grazie all’esperienza nei veicoli elettrici di Rimac.

Rimac non è un nuovo protagonista della scena, ed è anzi già noto nel mondo delle supercar elettriche per i suoi veicoli di lusso che puntano sulle prestazioni. Adesso, il fondatore dell’azienda, Mate Rimac, insieme ai colleghi Marko Pejković e Adriano Mudri, ha lanciato Verne, il progetto di robotaxi autonomo che sarà operativo in Croazia, a Zagabria, a partire dal 2026.

Il robotaxi completamente autonomo

Verne svilupperà il veicolo su una piattaforma completamente nuova, progettata per garantire sicurezza e comfort ai passeggeri. Il veicolo utilizzerà la piattaforma autonoma Mobileye Drive e Verne si concentrerà sull’esperienza dei passeggeri fin dal primo momento.

Questo perché gli utenti potranno personalizzare ogni aspetto del viaggio tramite l’app Verne, dalle temperature all’illuminazione, offrendo un servizio su misura senza la presenza di un conducente.

Verne prevede di iniziare il rilascio a Zagabria, anche se poi conta di espandersi nei prossimi anni, stabilendo in ogni città un “Mothership”, letteralmente una nave madre, un edificio che funge da hub centrale per la flotta, dove i veicoli saranno ispezionati, mantenuti, puliti e ricaricati.

Design del Robotaxi

Il robotaxi di Verne è un veicolo a due posti con uno spazio interno ridefinito per offrire il massimo comfort in un veicolo compatto. Il design esterno sarà elegante, con telecamere integrate, radar, lidar a corto e lungo raggio, senza tergicristalli e specchietti laterali per migliorare l’aerodinamica e la pulizia estetica. Il veicolo avrà anche un ampio bagagliaio, indispensabile per viaggi verso l’aeroporto.

Sebbene il progetto Verne affronterà molte sfide, oltre che una forte concorrenza, l’obiettivo della società sembra essere chiaro: rivoluzionare il trasporto autonomo.

Čestitamo Mati Rimcu i njegovom timu na izradi prototipa budućeg autonomnog električnog vozila, “Verne”! Ponosni smo na još jednu 🇭🇷 inovaciju koja će mijenjati svijet. Podupiremo ulaganja koja povezuju digitalnu i zelenu tranziciju i ostvaruju ciljeve 5️⃣.industrijske revolucije. pic.twitter.com/3yK73MESr7 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) June 26, 2024

La concorrenza

Verne non è certo l’unico protagonista sulla scena, dovendo vedersela con altri competitor. Tesla, ad esempio, annuncerà il suo ingresso nel mondo dei robotaxi a partire dal prossimo 8 agosto.

Anche Baidu, però, non vuole di certo rimanere fuori da questa folle corsa in Cina. Quest’ultima, però, sta considerando l’utilizzo del prossimo Robotaxi di Tesla, con i due colossi che sembrano essere molto vicine all’accordo.

La promessa rivoluzione della guida autonoma porta a reazioni e comportamenti particolari da parte degli utenti: ne abbiamo parlato in questo articolo. Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.