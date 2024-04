Tesla presenterà suoi robotaxi a guida autonoma l’8 aprile. L’annuncio è arrivato da Elon Musk su X poche ore dopo che Reuters ha riferito che l’azienda avrebbe deciso di cancellare progetti per la creazione di vetture a basso costo e puntare sui robotaxi (Musk ha ad ogni modo negato la notizia).

Il solo annuncio è bastato per far balzare del 3% le azioni dell’azienda nelle transazioni aftermarket. Tesla da anni è al lavoro su sistemi di guida autonoma e in post su X Musk aveva lo scorso anno scritto che i modelli con FSD (Full Self-Driving) «saranno sovrumani a tal punto che sembrerà strano in futuro che gli esseri umani guidino automobili, anche se esausti e ubriachi!».

Secondo l’imprenditore e proprietario dell’azienda, i proprietari di Tesla con FSD potranno – volendo – far “lavorare” le loro auto anziché lasciarle parcheggiate. Resta da capire quanto saranno realmente in grado di essere autonome e se il mercato è pronto ad accettare questi veicoli: a San Francisco veicoli di Google Waymo sono stati presi di mira dai vandali; Cruise (di proprietà GM) ha da ottobre sospeso il suo servizio di robotaxi, presa di mira dalle autorità di regolamentazione della California dopo diversi incidenti. Tesla è stata più volte accusata di avere evidenziato in modo esagerato le possibilità offerte dall’Autopilot.

Le vendite di Tesla nel primo trimestre risultano intanto inferiori alle attese in un contesto che si sta rivelando in generale complesso per tutti i veicoli elettrici. A livello generale la flessione si sente soprattutto in Cina dove produttori locali quali Byd nel quarto trimestre hanno strappato a Tesla il primato di regina delle vendite.

La promessa rivoluzione della guida autonoma porta a reazioni e comportamenti particolari da parte degli utenti

