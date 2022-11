Robot lavavetri LIECTROUX WS-1080 in offerta a 154,19 €

Sapete già quanto è faticoso lavare i vetri delle finestre (specie nella parte esterna) o quelli della doccia. O anche soltanto le piastrelle del bagno. Ma adesso c’è la soluzione zero fatica in sconto a 154,19 €: si chiama LIECTROUX WS-1080 ed è un robot che farà il lavoro sporco al posto vostro.

Come funziona

Per chi ha dimestichezza con gli aspirapolvere automatici basti pensare che questo fa la stessa cosa, ma si muove in verticale: il suo motore infatti è in grado di aspirare ad una potenza di 2.800 Pa che, insieme allo speciale binario tramite cui si muove, gli consente praticamente di mantenersi incollato al vetro da solo, ed è capace di resistere anche ad una forza opposta di massimo 7.500 g.

Usa un motore brushless particolarmente silenzioso (60 dB) e grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, all’accelerometro a 6 assi e agli ingranaggi in lega di zinco è in grado di muoversi agilmente lungo le superfici e contemporaneamente pulirle in tutti i punti.

Come va

Si controlla tramite telecomando oppure dall’app sullo smartphone, dove è possibile persino pianificare il percorso di pulizia automatica. Ci sono tre modalità a disposizione: con movimento a N (dal basso verso l’alto), a Z (da sinistra a destra), oppure automatico, lasciando che sia il robot a decidere il migliore in base alla zona da pulire.

Può pulire qualsiasi tipologia di vetro: se incontra maniglie o telai delle finestre le sfiora appena, mentre per i vetri senza cornici è in grado di riconoscere il bordo e girarsi automaticamente per seguire il percorso definito.

E’ in grado di pulire aree di massimo 6 x 6 metri e impiega 2,2 minuti per ogni metro quadrato pulito. Finita la pulizia torna al punto di partenza e grazie alla ventosa e alla corda di sicurezza inclusi in dotazione è possibile fare in modo che, in caso di imprevisti, il robot comunque non cada a terra ma resti appeso alla corda. In tal caso sappiate che la distanza operativa è di 15 metri e che anche se c’è un’interruzione di corrente, la batteria da 650 mAh promette fino a 30 minuti di autonomia per tenere il robot fermo ma ancora incollato alla parete.

La promozione

Consuma 80 Watt, pesa un chilo e mezzo e come dicevamo al momento è in sconto: invece di 411,19 euro risparmiate il 63% pagandolo praticamente 154,19 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.