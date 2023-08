WhatsApp ora permette l’invio di foto HD su iOS e Android

WhatsApp ha iniziato il rollout della funzionalità che permette di inviare foto HD, in altre parole con una qualità superiore rispetto a quanto possibile finora.

Di questa novità erano circolate indiscrezioni tempo addietro ma ora conferme sulla disponibilità della funzionalità in questione sono arrivate direttamente dal CEO Mark Zuckerberg, con un post condiviso dal sui propri profili social.

Per inviare foto con risoluzione HD è sufficiente selezionare il pulsante “HD” visualizzato nella parte alta dell’interfaccia quando si sta per spedire un’immagine o si scatta al momento. L’opzione abilita l’invio di immagini fino a 3024×4032 pixel, di qualità superiore rispetto alle precedenti immagini che potevano essere grandi al massimo 960×1280 pixel (accorgimento pensato per non pesare troppo sull’occupazione di spazio e l’invio dei file).

want to see life in HD? ✨ now the choice to send HD photos in chat is up to you. pic.twitter.com/z0gE7tIAuo — WhatsApp (@WhatsApp) August 17, 2023

Il rollout della nuova funzione è stato attivato e potrebbe essere necessario ancora qualche giorno prima che l’opzione sia visibile a tutti. La novità riguarda sia gli iPhone, sia i dispositivi Android, ma sarà disponibile anche per chi usa Whatsapp da browser.

Da evidenziare che, anche se presente l’indicazione HD, le immagini inviate via Whatsapp sono sempre e comunque sottoposte a compressione; se si desidera evitare questo problema, meglio inviare le immagini con altri sistemi (es. via Airdrop su iPhone o allegate come documenti), in modo da mantenere il formato originale.

Altra novità recentemente introdotta nell’app di messaggistica istantanea centralizzata, sono i nuovi videomessaggi istantanei: la possibilità di registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat. I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire quello che si vuole in 60 secondi; basta toccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. È possibile scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio; per attivare l’audio, basterà toccare il video