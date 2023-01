Le migliori immagini da usare come sfondi per iPhone 14 e 14 Pro

E’ inutile, anche se gli smartphone consentono ormai funzioni super avanzate, uno degli “sport” preferiti dagli utenti rimane sempre quello di cambiare sfondi. Non ci si stanca mai di cambiare wallpaper al proprio smartphone specie adesso che su iPhone, grazie a iOS 16, è possibile crearne di personalizzati da usare in base alle occasioni o al momento della giornata.

Così se quelli offerti da Apple non bastano, sappiate che il web è una sorta di pozzo senza fondo dal quale scaricare nuovi sfondi. Ovviamente, metterli tutti in un solo articolo risulta praticamente impossibile. Tuttavia, abbiamo cercato per voi i più originali, alcuni dei quali sono ottimizzati per l’uso con iPhone 14 Pro, perché tendono a nascondere la Dynamic Island, o a “giocare” con questa.

Pinterest

Ad ogni modo, se siete alla ricerca di sfondi per i vostri iPhone 14 e 14 Pro, vi consigliamo di fare un salto su questa pagina Pinterest. Basta fare una ricerca su Pinterest per ottenere sfondi sempre diversi, ma la pagina che vi consigliamo è una vera miniera d’oro. Ci sono immagini di ogni tipo: alcune ispirate alla natura, altre che rappresentano figure astrate, altre ancora che riprendono elementi grafici di Apple, trasformati in sfondi per iPhone. Per poter usare questa immagini come sfondi è sufficiente salvarli sul dispositivo e, successivamente, applicarle alla propria Home.

Sfondi ottimizzati per iPhone 14 Pro

Se le immagini sopra possono essere utilizzate per qualsiasi iPhone, o anche smartphone Android, ci sono poi alcuni sfondi appositamente creati per iPhone 14 Pro e Pro Max. Lo si capisce dal fatto che le immagini “giocano” con la Dynamic Island presente su questi modelli di iPhone. Alcune immagini usano la barra nera come vero e proprio elemento per impreziosire lo sfondo, altre invece tendono semplicemente a nasconderlo. Ne abbiamo raccolte alcune, che vi mostriamo di seguito.

Il sito ytechb.com propone una serie di sfondi appositamente creati per i possessori di iPhone 14 Pro e Pro Max. Alcuni richiamano super eroi, altri protagonisti dei cartoni animati e altri ancora dei videogiochi. Ovviamente non mancano sfondi astratti, dedicati ai paesaggi e agli animali. Tutti hanno in comune il fatto di voler impreziosire la Dynamic Island o di nasconderla. Di seguito un esempio concreto:

Per scaricare gli sfondi è sufficiente andare sul sito della fonte e cliccare il pulsante di download sotto ad ogni immagine.

Sfondi iPhone su Telegram

Come altra fonte per cercare splendidi sfondi per iPhone c’è telegram. Il servizio di messaggistica istantanea è pieno zeppo di gruppi in cui vengono condivise migliaia di wallpaper. Noi vi segnaliamo questo canale, che vanta all’attivo oltre ventimila utenti e che condivide giornalmente nuove immagini.

Alcune, come quella che vedete sopra, sono chiaramente ispirate al mondo Apple, ma la maggior parte sono foto generiche ispirate alle categorie più svariate. Per utilizzarle è sufficiente cliccare sull’immagine di vostro gradimento e cliccare sul tasto per il download.

Non dimenticate di dare uno sguardo anche a questo nostro precedente articolo, dove segnalavamo splendide immagini da usare come sfondi su iOS 16.