Russia, sanzione a Apple da 17,4 milioni di dollari per l’App Store

L’autorità russa di regolamentazione della concorrenza ha inflitto un’ammenda a Apple affermando che l’obbligo per gli sviluppatori di passare per sistemi di pagamento di Cupertino è sfruttamento abusivo della propria posizione dominante.

Il servizio federale anti-monopoli (FAS) russo aveva annunciato a giugno 2022 di voler sanzionare Apple, accusata di violare locali leggi antitrust e di abusare della sua posizione dominante sul mercato degli app store; secondo l’autorità russa garante della concorrenza, Apple “impedisce agli sviluppatori di app iOS di indicare agli utenti nelle app la possibilità di effettuare pagamenti all’esterno dell’App Store e di usare metodi di pagamenti alternativi”.

Reuters spiega che l’autorità in questione, facendo seguito all’indagine amministrativa, ha deciso di sanzionare Apple per l’equivalente di 17,4 milioni di dollari e che quest’ultima ha due mesi di tempo per pagare.

L’agenzia federale antimonopolistica già nel 2020 aveva sanzionato Apple per 12 milioni di dollari per presunti” vantaggi sleali” nella digital app economy; ad Apple all’epoca era stato permesso di appellarsi all’ammenda, e non è chiaro se anche ora potrà presentare ricorso.

A marzo dello scorso anno la Mela ha sospeso la vendita di hardware in Russia e anche il servizio Apple Pay per conformandosi alle sanzioni economiche statunitensi. Il governo ucraino ha invitato Apple a interrompere completamente anche l’App Store o Russia ma Cupertino non l’ha fatto, probabilmente tenendo conto dei danni che comporterebbe per gli utenti russi il blocco dello store.

A dicembre è emerso che Apple è in trattativa per chiudere gli uffici di Mosca. Anche se non può venderli, i nuovi iPhone sono disponibili su questo mercato tramite distributori che aggirano in qualche modo le sanzioni.

Per tutte le notizie di tecnologia che ruotano attorno alla tematica della guerra tra Russia e Ucraina, e per vedere quali sanzioni hanno applicato le big tech, come Apple, il link da seguire è direttamente questo.