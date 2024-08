Il presidente Samsung, stufo di Samsung, basta copiare Apple

Pubblicità

È giunto il momento che Samsung dimostri di saper inventare qualche cosa e non solo di copiare Apple. Non lo dicono tre amici appassionati di tecnologia convenuti in qualche bar virtuale, ma è l’opinione di Lee Jae-yong, suo presidente esecutivo.

Sì, ad essere stufo della tendenza di Samsung a lanciare prodotti che possiamo definire benevolmente ispirati a quelli di Cupertino è il suo massimo dirigente, diventato insofferente di quel che il reparto ha sfornato con i Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro, e il Galaxy Watch Ultra.

Gl auricolari Samsung sono stati ridisegnati abbandonando la forma a bottone per adottare quella con l’asta che segna da anni i prodotti Apple; le loro custodie, un tempo delle scatolette piatte (simile a quelle dei Beats Fit Pro) sono di fatto identiche a quella Airpods. Anche i controlli del volume, posti sull’asta, sono sovrapponibili a quelli Apple.

Il Galaxy Watch Ultra non imita solo il nome ma anche chiaramente il design di Apple Watch Ultra nella forma, ora quadrata quando i Samsung Watch erano sempre stati rotondi, e nei colori. C’è anche il bottone azione con bordo arancione e il bracciale Ocean riproposto in una variante molto poco… variata.

Al lancio dei nuovi prodotti tra i clienti in visita al Samsung Digital Plaza, di Hongdae a Seoul, la considerazione più ricorrente era “sono uguali ai prodotti Apple”; anche molti giornalisti hanno a volte criticato a volte deriso le scelte di design dei nuovi modelli.

Di fronte a tutto questo, racconta Aju Business Daily un affidabile giornale economico coreano ci sarebbe stato anche Lee Jae-yong che avrebbe deciso, visto anche che oltre al resto oltre al design la qualità spesso non è quella attesa, che è ora che qualche cosa cambi in questo trend che danneggia la sua azienda nei confronti del pubblico e della stampa.

Che cosa accadrà è difficile da dire, ma il clima in Samsung MX, la divisione che si occupa dei prodotti mobili. «non è molto buono». Dice il giornale finanziario.

Aju Business Daily afferma che nel mirino ci sarebbe il presidente di Samsung MX, la divisione che si occupa dei dispositivi mobili, Roh Tae-moon a cui sarebbe stato chiesto di invertire il trend, magari già dal prossimo lancio di prodotti Galaxy che dovrebbe avvenire tra gennaio e febbraio.