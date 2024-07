Samsung blocca le spedizioni di Galaxy Buds 3 Pro

Pubblicità

Samsung ha temporaneamente bloccato le spedizioni ai rivenditori degli auricolari Galaxy Buds 3 Pro, mossa che a quanto pare si è resa necessaria per le lamentele di alcuni utenti relative al controllo di qualità. I primi utenti che hanno ricevuto i nuovi auricolari in anticipo rispetto alla data del 24 luglio prevista, hanno segnalato che i gommini auricolari sono fragili e tenderebbero a rompersi facilmente quando rimossi.

Lo stop alla distribuzione è stato confermato dall’azienda sudcoreana al sito Android Authority, spiegando che ha deciso di sospendere temporaneamente la distribuzione dei Galaxy Buds 3 Pro per “condurre valutazioni qualitative” prima che il prodotto arrivi ai clienti. “Ci scusiamo sinceramente con i clienti per qualsiasi inconveniente questo possa causare”, ha riferito ancora l’azienda, invitando i clienti che hanno già ricevuto l’accessorio a mettersi in contatto con il supporto Samsung o visitare il Cento Assistenza Samsung più vicino.

Negli Stati Uniti Amazon ha rimosso gli auricolari in questione dal sito: su Amaon.it mentre scriviamo sono disponibili) ma probabilmente lo saranno ancora per poco; nel momento in cui scriviamo sul sito di Samsung nella pagina dedicata agli auricolari la spedizione è prevista “dal 23/08/2024”.

I Galaxy Buds3 Pro vantano funzionalità in grado di raccogliere e identificare costantemente il suono circostante per regolare automaticamente il livello ottimale di rumore e suono senza la regolazione manuale tramite il controllo disturbi adattivo, il rilevamento degli allarmi e il rilevamento vocale; sono dotati di hardware avanzato, tra cui driver a 2 vie migliorati con tweeter planare e doppi amplificatori. Supportano una frequenza di campionamento raddoppiata rispetto a modelli precedenti, con codec SSC.

Il prezzo di listino dei Galaxy Buds3 Pro è di 249,00 €; sono resistenti all’acqua (IP57), integrano controlli touch (è possibile scorrere verso l’alto o il basso per regolare il volume, pizzicare per avviare e mettere in pausa la riproduzione o pizzicare e tenere premuto per aprire l’app preferita) e sono proposti nelle colorazioni Silver (grigio) e White (bianco).

Gli auricolari sono stati svelati in contemporanea con i nuovi terminali pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, e gli indossabili Galaxy Watch7 il primo Galaxy Ultra e l’anello Galaxy Ring