Samsung lavora a un terminale con schermo avvolgibile

Samsung è stata l’apripista nel segmento degli smartphone pieghevoli: il costuttore ha creduto in questa tipologia di prodotti, tanto da continuare nell’idea con Galaxy Z Fold 6 e il Samsung Galaxy Z Flip 6 che ad oggi rappresentano alcuni dei dispositivi pieghevoli più gettonati, tuttavia, il prossimo anno l’azienda potrebbe spostare la sua attenzione su un nuovo tipo di smartphone con schermo arrotolabile – avvolgibile.

Secondo il sito sudcoreano The Elec, Samsung starebbe lavorando a un telefono con uno schermo arrotolabile da ben 12,4 pollici, che potrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2025.

Il sito riporta anche che questo dispositivo sarà dotato di una fotocamera sotto lo schermo, offrendo così un display privo di elementi di disturbo. Si tratta di una indiscrezione verosimile, considerando che Samsung ha già utilizzato fotocamere sotto schermo su alcuni dei suoi dispositivi. Inoltre, la tipologia di terminale in grado di arrotolarsi, richiederebbe quasi necessariamente una camera di questo tipo.

Nuova era smartphone, i display arrotolabili

Huawei ha recentemente lanciato un telefono tri-fold, un design che Samsung non ha ancora adottato e che permette di avere uno schermo molto più grande rispetto a un normale pieghevole, in questo caso di 10,2 pollici.

Ma anche per l’ultimo top di gamma Huawei, però, si parla ancora di dispositivi pieghevoli, mentre Samsung vorrebbe andare oltre al concetto, introducendo un design arrotolabile. Se così fosse, la società sud coreana sarebbe ancora una volta la prima ad arrivare in un segmento totalmente inesplorato, o quasi.

Al momento, però, non sembrano esserci altre anticipazioni sul possibile telefono arrotolabile di Samsung, considerando che la seconda metà del 2025 è ancora lonana, è probabile emergeranno ulteriori indizi, sempre che il progetto vada a buon fine.

Se un dispositivo del genere dovesse essere lanciato, potrebbe arrivare insieme al Samsung Galaxy Z Fold 7, rendendo più morbida la transizione dai pieghevoli agli arrotolatili, proponendoli per un certo periodo entrambi in catalogo. Sarebbe anche l’occasione per Samsung di valutare l’impatto dei nuovi sul mercato.

Ad ogni modo, il presente per Samsung è la linea Galaxy S25, che dovrebbe essere lanciata intorno a gennaio prossimo. Qui, ovviamente, non ci sarà il problema di quale tecnologia impiegherà, trattandosi certamente di smartphone in senso più tradizionale.

