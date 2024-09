Garmin inReach Messenger Plus manda foto e vocali via satellite

Pubblicità

Garmin lancia inReach Messenger Plus, nuovo dispositivo di comunicazione satellitare del marchio, disponibile anche in Italia, che supporta l’invio di foto e messaggi vocali, oltre alle funzioni di messaggistica bidirezionale, condivisione della posizione e SOS a livello globale.

Progettato per essere un terminale resistente, quindi utilizzabile anche all’aperto, incluse situazioni con temperature estreme, Garmin inReach Messenger Plus è pensato per chi si avventura in luoghi remoti, dove la copertura cellulare non è presente. E’ pensato sia per zone di terra, ma anche per l’utilizzo in aria e in mare.

Il piccolo dispositivo propone all’interno una batteria che, secondo il produttore, offre un’autonomia che può durare settimane. Più nel dettaglio, la batteria ricaricabile al litio può durare fino a 600 ore quando invia messaggi o aggiornamenti di posizione ogni 10 minuti in modalità di risparmio energetico.

Può essere utilizzato come dispositivo autonomo, oppure in combinazione con l’app Garmin Messenger su uno smartphone compatibile, consentendo così lo scambio di messaggi di gruppo, foto, vocali e aggiornamenti di posizione con i contatti.

In caso di emergenza, gli utenti possono inviare un SOS interattivo, sia tramite dispositivo inReach Messenger Plus stand alone, che tramite app Garmin Messenger al centro di coordinamento emergenze Garmin Response, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La possibilità di condividere foto e messaggi vocali durante un SOS serve a fornire dettagli preziosi in tempo reale ai soccorritori.

Il dispositivo inReach Messenger Plus, oltre a risultare compatto e leggero, tanto da stare nel palmo di una mano, propone una classificazione di resistenza all’acqua IPX7, così da poter resistere sotto l’acqua fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti.

Tra le altre funzioni, il device offre una opzione TracBack, che consente di tornare facilmente al punto di partenza, utilizzando lo stesso percorso seguito all’andata. Ed ancora, grazie alla sincronizzazione automatica dei contatti e alla connettività Wi-Fi o cellulare, il dispositivo passa senza soluzione di continuità dalla rete mobile a quella satellitare in caso di mancanza di copertura.

Tra le altre chicche, può fungere anche da batteria esterna per ricaricare il proprio smartphone, prolungando così l’autonomia del telefono in situazioni critiche. Ultima, ma non per importanza, la funzione meteo. Grazie al servizio di previsioni inReach, è possibile consultare sul piccolo display aggiornamenti meteorologici in qualsiasi momento, inclusi quelli relativi a destinazioni future.

In Italia Garming inReach Messenger Plus è proposto al prezzo di 499,99 euro sul sito del costruttore e anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon: per il funzionamento è richiesto un piano di abbonamento inReach disponibile per utenti, professionisti e team con prezzi a partire da 17,99 euro al mese.