Huawei Mate XT con triplo schermo segna record di preordini

Huawei sembra voler reclamare per sé la corona del primato tecnologico in campo smartphone presentando il terminale a triplo schermo Mate XT poche ore dopo il keynote Apple degli iPhone 16: mentre Cupertino è concentrata su miglioramenti significativi ma incrementali, il colosso cinese risponde con uno smartphone che cambia completamente forma in base all’uso. Un solo dispositivo funge da smartphone, tablet compatto e tablet full-size.

Chiuso è un terminale da 6,4” ma basta aprire una delle tre ante per avere a disposizione lo schermo di un tablet compatto da 7,9”. Con uno chassis a forma di Z, dotato di due cardini di apertura e tre schermi, il terminale completamente aperto mette a disposizione un display da ben 10,2 pollici con risoluzione 3K di 2.232 x 3.184 pixel e un rapporto telaio – schermo del 92%.

Il sistema operativo a bordo permette di utilizzare appieno il dispositivo in ognuna delle tre modalità d’uso a singolo display, doppio schermo e tutto aperto, adattando la visualizzazione non appena si passa da una modalità all’altra, almeno così mostra lo spot di presentazione.

Non possono naturalmente mancare diverse funzioni di intelligenza artificiale generativa, tra cui appunti vocali con funzione di pulizia audio e trascrizione del parlato, traduzione inclusa, fotoritocco AI, chatbot sempre aperto su uno di display, pronto per riassumere articoli e rispondere alle domande dell’utente.

La fotocamera tripla sul retro include un sensore da 50 megapixel come obiettivo principale, ultrawide da 12 megapixel e fotocamera periscopica da 12 MP. La fotocamera frontale per selfie è da 8MP. Le specifiche hardware includono batteria da 5.600 mAh, 16 GB di memoria RAM in tutti i modelli e capacità di archiviazione da 256GB, 512GB e 1TB.

Come prevedibile tutto questo costa: il prezzo del terminale Huawei è sensibilmente più alto rispetto anche ai modelli top iPhone 16 Pro e Max. In Cina Huawei Mate XT Ultimate Design è disponibile a partire da 19.999 yuan, vale a dire 2.545 euro circa per il 256GB, la versione da 512GB costa 21.999 yuan (2.800 euro) infine l modello top da 1TB a 23.999 yuan, circa 3.054 euro.

Prima ancora che fossero svelati i prezzi sono stati effettuati 3,7 milioni di preordini in Cina. Nel momento in cui scriviamo il costruttore non ha annunciato disponibilità e prezzi per altri paesi.

