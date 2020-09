Samsung Galaxy Fit 2 è la fitness band con tre settimane di autonomia

Samsung ha annunciato il nuovo fitness tracker Galaxy Fit 2. Si tratta di una versione aggiornata dell’originale Galaxy Fit che offre un display più grande e una maggiore durata della batteria, molta più estesa rispetto al predecessore.

Samsung promette che il nuovo modello può durare almeno 15 giorni con una singola carica e fino a tre settimane a seconda delle impostazioni. Si tratta di un grande salto in avanti rispetto al modello originale, ma anche rispetto ai tracker concorrenti, come il prossimo Fitbit Inspire 2, che dura solo fino a 10 giorni con una carica.

Samsung Galaxy Fit 2 rileva e traccia automaticamente fino a dieci diversi tipi di attività, fornendo informazioni sul fitness, come le calorie bruciate, la frequenza cardiaca, la distanza e altro ancora. Monitora anche il sonno, fornendo analisi giornaliere, punteggio sulle varie fasi del sotto e il livello di stress.

Il design e i materiali aiutano a ridurre la sudorazione e il display in vetro 3D è dotato di 70 diversi sfondi da poter cambiare in base al proprio stile. Il costruttore non ha rilasciato informazioni sulla data di rilascio di questo Galaxy Fit 2, né ha fornito informazioni sul prezzo; presumibilmente la società avrà più informazioni da condividere nelle prossime settimane.

Ricordiamo che nei primi giorni di settembre, anche in concomitanza con IFA 2020 quest’anno in forma ridotta dal vivo e soprattutto online per Coronavirus, Samsung ha introdotto diversi nuovi prodotti. Tra questi l’arrivo in Italia dei televisori e soundbar The Terrace per esterni, il video proiettore per la casa The Premiere, il nuovo pieghevole Galaxy Z Fold2 5G. Tutte le notizie che orbitano intorno al mondo di Samsung, quindi smartphone e non solo, potrete leggerle a partire da questo indirizzo.

