Samsung The Premiere è il primo video proiettore certificato HDR10+

L’annuncio avviene nei giorni di apertura IFA 2020 che quest’anno si svolge in forma super ridotta dal vivo a Berlino, puntando soprattutto su eventi e presentazioni in streaming online: Samsung The Premiere è il video proiettore che punta a conquistare i salotti delle case con la promessa di una esperienza più cinematografica rispetto ai televisori. Non a caso viene introdotto come il primo video proiettore al mondo con certificazione HDR10+, questo per il modello superiore siglato LSP9T da 130 pollici e con luminosità di 2.800 ANSI lumen.

Si tratta di dispositivi a triplo laser a raggio corto, quindi posizionabili vicinissimo alla parete sulla quale si proietta, come mostrano le fotografie ufficiali di lancio che riportiamo in questo articolo. Il costruttore assicura «Colori e contrasti rivoluzionari che aggiungono profondità per una maggiore precisione dei dettagli dell’immagine mentre si passa da scene chiare a scene scure».

Samsung The Premiere, disponibile anche nel modello inferiore LSP7T in grado di proiettare una diagonale fino a 120 pollici, si propone come alternativa ai televisori QLED e OLED integrando e offrendo tutto il necessario. Per diventare una soluzione tutto in uno come i TV, questi videoproiettori integrano speaker e anche woofer potenti, gestiti con la stessa tecnologia Acoustic Beam per il surround virtuale che il costruttore già impiega in alcune delle sue soundbar: naturalmente l’utente è libero di abbinare i suoi speaker e sistema home theater preesistente.

Come i televisori del costruttore, questi nuovi video proiettori funzionano con la piattaforma Smart TV di Samsung, quindi con app preinstallate, store per scaricarne di nuove e accesso diretto ai principali servizi di streaming. Samsung The Premiere saranno disponibili entro la fine dell’anno in Italia, oltre che in Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Svizzera e paesi nordici. Nel momento in cui scriviamo non sono stati comunicati i prezzi. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili qui.

