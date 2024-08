Samsung offrirà 7 anni di aggiornamenti per le TV con Tizen OS

Pubblicità

Samsung Electronics ha fatto sapere che offrirà 7 anni di aggiornamenti gratuiti per le TV AI con il sistema operativo Tizen.

L’annuncio è stato fatto da Yoon Seok-woo, Presidente di Samsung Electronics responsabile Visual Display Business Division, nell’ambito di un incontro che si è svolto con i dipendenti nel campus Suwon della provincia di Gyeonggi (Corea del Sud).

La mossa dovrebbe permettere all’azienda sudcoreana di allargare il divario della quota di mercato con i competitor cinesi, rispondendo alla concorrenza sempre più agguerrita con scelte che dovrebbero permettere di distinguersi presentando prodotti come validi a lungo tempo.

Tizen, sistema operativo sviluppato “in casa”, è integrato in oltre 270 milioni di TV, ed è una delle piattaforme più diffuse nell’ambito dell’Internet of Things (IoT).

La garanzia di aggiornamenti per 7 anni è destinata a modelli presentati a marzo di quest’anno e ad alcuni modelli del 2023. L’iniziativa è parte di una strategia più ampia che prevede la disponibilità di aggiornamenti software di 7 anni anche per gli smartphone.

Nella prima metà di quest’anno, Samsung Electronics ha mantenuto la posizione nella vetta in classifica nel mercato globale delle TV con il 28,8% di market share e ricavi; la combinazione del market share di aziende cinesi quali TCL e Hisense arriva al 22,1%, evidenziando la forte concorrenza di brand del Paese del Dragone.

Samsung sta cercando di distinguersi dai concorrenti integrando funzionalità AI come ad esempio il riconoscimento di comandi vocali in grado di eseguire due istruzioni alla volta (es. “Trova un film con protagonista un ispettore e chiudi la TV dopo due ore”). In Sud Corea grazie all’AI sono state integrate nelle nuove TV funzioni quali i sottotitoli in coreano in tempo reale per canali stranieri quali la CNN; funzionalità AI sono dedicate alla gestione delle immagini, dei suoni e anche al monitoraggio dei consumi (rilevando livelli di luminosità nella stanza e regolando automaticamente la luminosità dello schermo).