Surfshark Alert, ecco come proteggere mail e carte di credito

Pubblicità Di Surfshark vi abbiamo già parlato in un articolo precedente, in cui abbiamo approfondito la parte VPN prima, e quella dedicata all’ID alternativo. La suite, però, comprende anche un’altra importante funzionalità, sempre legata alla sicurezza, ce prende il nome di Surfshark Alert. Ecco cos’è e come funziona. Surfshark Alert è una funzione integrata all’interno di Surfshark, ed è un prodotto di cyber security progettato per proteggere l’utente da eventuali attacchi che possono colpirlo. La funzione avvisa l’utente quando i propri dati personali sono stati compromessi online, magari per attacchi a siti e piattaforme alle quali si è registrati. In questo modo, l’app suggerisce il modo migliore per agire rapidamente. Protezione dei dati personali Anzitutto, Surfshark Alert offre una protezione continua monitorando i dati personali dell’utente sul web. In caso di compromissione di questi ultimi, l’utente viene immediatamente avvisato, garantendo un pronto intervento. Come funziona Il funzionamento è davvero semplice e consiste nell’inserire nell’apposito pannello i propri indirizzi email e/o il numero della propria carta di credito, così da poter avviare la scansione degli uni o dell’altra. In caso di violazione, il pannello individua immediatamente la gravità dell’eventuale fuga di dati, mostrando all’utente quali dei propri dati sono trapelati in rete. E’ possibile, ad esempio, che sia trapelato l’indirizzo IP, il proprio username, o addirittura la password o i sistemi di pagamento utilizzati. Ovviamente, il pannello mostra esattamente il sito al quale siete registrati e che è stato soggetto all’attacco. Alert mostra quindi quali dati specifici sono stati compromessi, permettendo all’utente di essere consapevole della vulnerabilità delle proprie informazioni personali. Alert, in questo modo, può evidenziare anche violazioni relative a vecchi account inutilizzati che potrebbero essere stati cancellati, o di cui addirittura non ci si ricorda nemmeno di aver fatto l’accesso, aiutando così l’utente a gestire meglio la propria presenza online. Il controllo avviene tramite il monitoraggio delle email, potendo inserirne simultaneamente di più, così da avere un controllo completo di tutti i propri indirizzi. Ancora, può avvenire tramite il monitoraggio delle carte di credito o quello dei documenti d’identità personali. In sostanza, i passaggi da compiere per verificare eventuali violazioni è sufficiente: 1. Inserire l’indirizzo email o il numero della carta di credito;

2. Verificare l’indirizzo o il numero della carta di credito;

3. Visualizzare i risultati delle violazioni; Dopo aver avviato il procedimento di verifica e aver ottenuto i risultati, Alert restituire il nome del sito o account compromesso, indicando il livello di gravità e proponendovi la migliore soluzione da attuare nel caso concreto. Accessibilità Il sistema di controllo è accessibile da più parti: non solo tramite applicazione web, ma anche tramite client dedicati per Mac, Windows, o anche tramite applicazioni mobili. Naturalmente, per poter beneficiare di questo servizio è necessari essere abbonati a Surfshark One e Surfshark One+. Per il corretto funzionamento di questo servizio è necessario attivare il sistema di login a 2 fattori, considerando che in questa sezione compaiono dati sensibili, come nomi e cognomi, email, numeri delle carte di credito e altri ancora. Grazie al pannello di controllo, l’utente può anche ordinare le violazioni delle email per data, nome, gravità e ricevere report periodici delle violazioni stesse, tramite un rapporto inviato via mail. E’ possibile anche archiviare una violazione, così da spostarla in un apposito archivio. Freemium Alert Per il corretto funzionamento di questo servizio è necessario attivare il sistema di login a 2 fattori, considerando che in questa sezione compaiono dati sensibili, come nomi e cognomi, email, numeri delle carte di credito e altri ancora. Grazie al pannello di controllo, l’utente può anche ordinare le violazioni delle email per data, nome, gravità e ricevere report periodici delle violazioni stesse, tramite un rapporto inviato via mail. E’ possibile anche archiviare una violazione, così da spostarla in un apposito archivio. Freemium Alert Alert è disponibile anche in versione gratuita per gli utenti con abbonamento Starter. Questo permette di informare l’utente di eventuali violazioni dei dati, suggerendo di passare a un piano che includa Alert, così da poter capire quale sia esattamene la violazione e come comportarsi per arginarla o renderla inoffensiva. Freemium Alert, però, controlla solo l’email dell’account dell’utente (senza necessità di verifica) e restituisce i risultati delle violazioni, se presenti. Se non ci sono violazioni, vengono mostrati i benefici di Alert. Questo vuol dire che Freemium Alert non consente di inserire altri indirizzi email a piacimento, né di poter controllare i numeri delle carte di credito. Si tratta, in sostanza di un buon modo gratuito per controllare l’indirizzo associato all’account Surfshark, così da essere informati su eventuali violazioni di quest’ultimo e, all’occorrenza, potersi abbonare per intervenire tempestivamente. Per abbonarsi a Surfshark il link da cui partire è direttamente questo. Ricordiamo inoltre che Surfshark One+ include anche Incogni che consente di eliminare i propri dati online. Questo bundle potrebbe essere molto interessante.

