iPad mini potrebbe presto diventare più intelligente

Ci sarà anche una piccola sorpresa iPad al prossimo evento Apple del 9 settembre? Secondo il solitamente ben informato Mark Gurman non è da escludere visto che il magazzino degli iPad mini sembra essere in fase di riduzione, un passaggio che solitamente prelude al lancio di un nuovo modello.

Gli iPad mini, definiti oggi come “costrained” in un Tweet, ovvero disponibili in quantità limitate, sono in effetti il modello più anziano oggi disponibile. Vennero rilasciati nell’autunno del 2021; hanno quindi tre anni e potrebbero avere necessità di un rinnovo, così come accaduto con gli iPad Air.

Many Apple stores are low on stock of the iPad mini in several configs, while the device is considered “constrained” internally within Apple, I’m told. That *could* be a sign a new one is coming. It hasn’t been updated since 2021. Wouldn’t be surprised to see it updated for AI. — Mark Gurman (@markgurman) August 26, 2024

Difficile che vengano, allo stesso modo degli iPad Air, modificati radicalmente. Apple potrebbe semplicemente sostituire il processore e introdurre alcune novità che ha diffuso su tutta la gamma, come il Wi-Fi 6E o il Bluetooth 5.3.

Il processore sarebbe particolarmente cruciale visto che quello di oggi, l’A15, non è in grado di supportare le funzioni di intelligenza artificiale. Un iPad mini sostanzialmente immutato ma con un processore come l’A17 Pro o il processore M1, il minimo per Apple Intelligence, potrebbe funzionare a questo scopo, prolungando la vita operativa di questo modello che resta un po’ in ombra ma ha un suo mercato in una nicchia specifica.

La possibilità che un iPad mini con nuovo processore appaia già lunedì 9 settembre è concreta anche se sembra più probabile che possa essere parte di un futuro evento collocato, magari, ad inizio ottobre quando potrebbero debuttare anche i nuovi Mac mini e iMac con processore M4.

Resta sempre da considerare anche la probabilità che l’iPad mini sia “costrained” per altre ragioni che non sono quelle di un rinnovo, ma semplicemente determinate da altre problematiche di magazzino: disponibilità di componenti, modifiche dei fornitori, gestione dell’inventario.

Oltre al Mac mini e ai Mac si potrebbe pensare anche anche l’iPad dieci possa ricevere il beneficio di un nuovo processore. In realtà l’iPad che si colloca in questa fascia di mercato, pensato come una macchina per il mondo della didattica, è sempre stato il più lento in assoluto a raccogliere le innovazioni in fatto di componentistica.