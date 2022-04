Samsung T7 Shield resiste a polvere, acqua e cadute

Le unità SSD esterne Samsung sono apprezzate per le prestazioni elevate racchiuse in dimensioni compatte: con il nuovo modello T7 Shield arriva nella gamma del costruttore la prima unità SSD portatile resistente ad acqua, polvere e anche alle cadute.

Il costruttore assicura il funzionamento del dispositivo anche dopo cadute fino a una altezza massima di tre metri. Invece la resistenza alla polvere e all’acqua è verificata dalla certificazione IP65. Questo significa che l’SSD può superare indenne umidità e schizzi d’acqua, ma non è certificato per una immersione completa, come per esempio avviene con gli iPhone 13 con certificazione IP68.

Robustezza e resistenza di Samsung T7 Shield non incidono negativamente su peso e dimensioni. Lo chassis in alluminio è rivestito da una robusto guscio esterno in gomma, inoltre l’unità è costruita per resistere e funzionare senza problemi anche alle temperature più estreme, da un minino di -40 gradi fino a +85 gradi.

Samsung è riuscita a mantenere le dimensioni di una carta di credito, con peso e ingombri solo di poco superiori alle altre unità della serie prive di questi accorgimenti: misura 88 x 59 x 13 mm e pesa solamente 98 grammi

Assicurate anche prestazioni elevate richieste dagli utenti che lavorano in movimento: la lettura sequenziale arriva fino a 1.050 MB al secondo, mentre la scrittura sequenziale fino a 1.000 MB al secondo. Nella scatola è incluso un cavo da USB-C a USB-C oltre a uno da USB-C a USB-A: la connessione dati avviene tramite USB- 3.2 Gen 2 quindi fino a 10Gbps. È compatibile con Mac, iPad, PC, tablet e smartphone Android, fotocamere e console. Samsung T7 Shield è disponibile nelle colorazioni beige, nero e blu in due versioni, da 1TB e da 2TB, per soddisfare le diverse esigenze d’uso: il prezzo di vendita è di 169,99 € per il modello da 1TB, e di 319,99 € per il modello da 2TB. Entrambi i nuovi modelli sono già disponibili a partire da questa pagina di Amazon con disponibilità immediata.

