Satechi Stand e Hub trasforma iPad Pro ed Air in un desktop

Da Satechi arriva nuovo e interessante gadget dedicato ad iPad. Questa volta non solo Hub, ma Stand e Hub, che promette di trasformare iPad Pro e iPad Air di Apple in simil desktop, espandendone la connettività, e mantenendo lo schermo in posizione, proprio come se si trattasse del monitor di un notebook o desktop. Su Amazon costa meno di 105 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

L’ultimo supporto Satechi consiste in un hub USB-C, realizzato per i modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, oltre che per iPad Air 2020, con una porta di ricarica USB-C. Alloggiandovi il tablet, gli iPad della Mela dovrebbero assomigliare più a un monitor tradizionale, così da poter lavorare come se si avesse un vero e proprio desktop.

Come ogni hub, anche questo offre nuove porte extra per espandere la funzionalità dell’iPad. In particolare, la periferica include una porta HDMI in grado di trasmettere 4K con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz, una porta dati USB-A, una porta PD USB-C con un massimo di 60 W per la carica, un jack per cuffie e slotper SD e microSD.

Tecnicamente, non è necessario un iPad per utilizzare questo hub, considerando che questo supporto è compatibile con altri computer, tablet e smartphone che dispongono di una porta USB-C. Satechi menziona, tuttavia, che il tuo dispositivo ha bisogno di una porta USB-C PD per la “piena compatibilità” con l’hub. Ed allora, tra gli altri dispositivi compatibili si annoverano i MacBook Pro, MacBook Air 2018 e 2020, Surface Pro 7 e Surface Go di Microsoft, nonché Samsung Galaxy S20 e Google Pixelbook.

La compatibilità extra è davvero eccellente, ma è con la funzione stand progettata per iPad che questo supporto diventa davvero un compagno ideale per la produttività.

Lo potete acquistare su Amazon, dove al momento in cui scriviamo è disponibile per 104,99 euro.