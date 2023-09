Amazfit GTR 3, lo smartwatch super elegante ora costa la metà

Vi piacciono gli smartwatch ma non volete scendere al compromesso di dovervi mettere al polso un dispositivo dall’aspetto troppo tecnologico? Allora date un’occhiata all’Amazfit GTR 3 che, in questo momento, si può comprare approfittando di una allettante offerta.

Questo smartwatch infatti ha un aspetto davvero elegante, a partire dalla cassa di forma circolare, con scocca in alluminio spazzolato e davvero molto sottile. Lo schermo è un pannello AMOLED da 1,39″ con risoluzione HD a 326 ppi e una luminosità pari a 1.000 nits che ne assicura una corretta visibilità anche alla luce diretta del Sole.

L’autonomia poi è veramente alta: si può arrivare a 21 giorni con un utilizzo normale o, attivando la modalità di risparmio energetico, può perfino superare il mese con una sola carica. Se si usa molto spesso durante il giorno regge tranquillamente una settimana consecutiva mentre col GPS attivo l’autonomia scende drasticamente a 35 ore complessive, comunque più di un giorno tracciando la posizione dell’utente.

Tra le sue funzioni di ultima generazione segnaliamo la presenza di diversi sensori che abilitano il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, oltre alla saturazione del sangue, i livelli di stress, la qualità del riposo e, per le donne, il ciclo mestruale.

Può tracciare oltre 150 attività sportive differenti e c’è l’assistente vocale Alexa su sistema operativo Zepp OS che si può usare anche in offline. Ci sono più di 100 quadranti per personalizzarlo in base alle attività del momento o più semplicemente ai propri gusti e si può portare perfino al mare o in piscina perché resiste alle immersioni in acqua fino a 5 ATM.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 312,12 € potete risparmiare il 54% spendendo 140,76 €. Lo potete comprare in grigio oppure in nero.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.