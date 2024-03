Offerte di Primavera, OnePlus Nord 2 5G a 319 euro

OnePlus Nord 2 5G è in offerta su Amazon per questi sconti di primavera. Il terminale che vanta caratteristiche di tutto rispetto e un design moderno, si acquista adesso a 319 euro direttamente a questo indirizzo.

Il terminale è certamente adatto per chi vuole scattare delle buone foto. Propone, infatti, una fotocamera AI Tripla da 50MP, con una fotocamera principale da 50MP supportata da una fotocamera ultra grandangolare da 119° e Stabilizzazione Ottica delle Immagini (OIS).

Altra importante caratteristiche di questo terminale è la batteria. Nord 2 gode della tecnologia Warp Charge 65W, con batteria da 4500 mAh che si ricarica dall’1 al 100% in soli 30 minuti, garantendo una carica di un giorno intero in soli 15 minuti.

Sotto al cofano il terminale è alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 1200-AI, così da risultare sempre fluido e veloce, permettendo di catturare foto e video nitidi e di giocare senza intoppi.

Sul frontale svetta un ampio display, uno schermo Fluid AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. La tecnologia Smart Ambient, inoltre, utilizza l’intelligenza artificiale e il rilevamento della luce per ridurre i riflessi sullo schermo, garantendo una visione chiara e confortevole in ogni situazione.

Il software è OxygenOS, una delle UI più veloci e fluide di Android, con un’esperienza di personalizzazione avanzata, un’app dedicata ai giochi e un Always On Display ottimizzato per un accesso rapido alle informazioni più importanti.

OnePlus Nord 2 si presenta come il compagno perfetto per quanti cercano una fotocamera da flagship, una ricarica rapida e prestazioni elevate, il tutto racchiuso in un design elegante e moderno e con un occhio di riguardo al portafoglio.

Al momento OnePlus Nord 2 è stato venduto ultimamente ad un prezzo intorno ai 479€, ora per le offerte di primavera, si acquista direttamente a questo indirizzo a 319 euro.