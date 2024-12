Sconto Scaldasonno Imetec, sconto a 74,99 € per dormire al caldo

Pubblicità

Vi abbiamo presentato il plaid riscaldante per riposare su un divano. Poi un cuscino per stare seduti e al caldo mentre, magari, lavorate. Ma per andare a letto? Anche qui c’è una soluzione, come le altre la presenta Imetec e sempre come le altre è in sconto a nella versione da 150X80 partire da 74,49 € (oppure 144,99 nella versione matrimoniale da 150X160 cm)

Parliamo dello Scaldasonno Adapto, un prodotto per la casa che consente un riposo al tiepido, funzionando anche come scaldaletto. Lo scaldasonno, forse il più noto dei prodotti Imetec, va collocato sotto il lenzuolo copri materasso. Quando viene collegato alla corrente elettrica si riscalda ad una temperatura piacevole, regolabile su sei differenti livelli.

Lo scenario ideale per l’uso di Scaldasonno è l’accensione poco prima di andare a dormire. In pochi minuti il letto raggiunge la temperatura ideale e voi eviterete la botta di freddo a contatto con le lenzuola.

In più potrete abbassare la temperatura della stanza, risparmiando, spendendo solo qualche centesimo di euro per notte perché la temperatura del letto si manterrà in maniera automatica per tutta la durata del sonno. Potrete programmare l’autospegnimento dopo 1, 3 o 9 ore.

Il sistema di controllo digitale Electro Block dello scaldasonno attiva una funzione auto-diagnosi ad ogni accensione; monitora costantemente lo scaldaletto durante l’uso e, in caso di anomalie, interviene spegnendolo.

Il materiale è di qualità. In questa versione che vi segnaliamo è di alta qualità: lana pregiata e merino. C’è anche certificazione Oeko-Tex, ovvero di tessuto privo di sostanze nocive. È lavabile in lavatrice, semplicemente staccando il connettore elettrico.

Imetec Scaldasonno Adapto costerebbe 109,99 € nella versione per letto singolo. Invece lo pagate 74,99€ grazie ad uno sconto speciale. La versione per letto matrimoniale costa 144,99 € invece che 209,99