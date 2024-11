ScanWatch Nova Brilliant, uno smartwatch senza tempo con precisione clinica

Pubblicità

Quando si parla di orologio ibridi, ossia di indossabili smart, con un design classico e lancette analogiche, Withings è certamente il punto di riferimento. Anche perché nel tempo ha investito particolarmente sulle funzioni relative alla salute, a tal punto che l’ultimo ScanWatch Nova Brilliant si pone come un orologio dalla precisione clinica in un design senza tempo.

ScanWatch Nova Brilliant, già fotografato a IFA 2024, è l’ultima aggiunta al giorno ricco catalogo di indossabili del brand. Si tratta di una nuova proposta che unisce design classico e precisione di livello medico. Disponibile nelle varianti in titanio argentato e una combinazione bicolore oro e argento, questo indossabile è senza dubbio il più elegante della linea, ora proposta anche con una cassa più piccola da 39 mm, pensata per polsi più minuti.

Caratterizzata da una cornice scanalata e da un resistente vetro zaffiro, questa smartwatch è resistente all’acqua fino a 50 metri (5 ATM) e dotata di un bracciale a 5 maglie, progettato per accompagnare ogni momento della giornata.

Si tratta, come già anticipato, di uno smartwatch ibrido, perché incarna funzioni smart, tipiche di uno smartwatch, ad altre tipiche di un orologio tradizionale. Offre, ad esempio, funzioni per monitorare il cuore, ricevere notifiche e visualizzare messaggi, grazie allo schermo OLED.

Non solo, l’indossabile propone una suite avanzata di sensori per il monitoraggio della salute, tra cui un elettrocardiogramma (ECG) di grado medico per la rilevazione della fibrillazione atriale, il tutto senza rinunciare ad un’autonomia impareggiabile, con ben 30 giorni di durata.

La ScanWatch Nova Brilliant tiene anche traccia delle variazioni di temperatura corporea giorno e notte, un indicatore che può segnalare l’insorgere di una malattia e aiutare nella gestione del recupero post-allenamento, unendo sensori di flusso termico con sensori di temperatura ad alta precisione.

Ancora, lo smartwatch permette di monitorare l’ossigenazione del sangue, verificare i livelli di SpO2 e monitorare eventuali disturbi respiratori notturni, essenziali per fornire energia ai muscoli e particolarmente utili durante l’attività sportiva. Al risveglio non manca un punteggio sulla qualità del sonno e dettagli sulle diverse fasi e durata, con suggerimenti personalizzati, aiutano a migliorare la qualità del riposo.

La ScanWatch Nova Brilliant Edition monitora anche l’attività fisica più essenziale, come passi, calorie bruciate, elevazione e percorsi di allenamento (con GPS connesso tramite app), riconoscendo automaticamente oltre 40 attività quotidiane e offrendo anche una valutazione del livello di fitness stimando il VO2 Max. Per maggiore comfort durante l’allenamento, è possibile passare dal bracciale metallico a 5 maglie al cinturino FKM, entrambi inclusi in confezione.

Prezzo e Disponibilità

La ScanWatch Nova Brilliant è acquistabile su Withings.com dal 5 novembre 2024 a un prezzo di 599,95 €, e sarà disponibile anche presso rivenditori selezionati a partire dalla metà di novembre. I prodotti Withings, solitamente, sono disponibili anche su Amazon a partire da questa pagina.

