Gli ultimi aggiornamenti di Windows non fanno più funzionare alcune stampanti

Microsoft ha rilasciato una seconda serie di aggiornamenti per Windows 10 giacché quelli rilasciati all’inizio di questo mese hanno causato problemi ad utenti che si sono ritrovati nell’impossibilità di stampare.

A riferirlo è ZDNet spiegando che nelle ultime settimane il problema è stato riscontrato da svariati utenti; in alcuni casi, dopo il comando di stampa il sistema si blocca; in altri casi appare la classica schermata di errore blu e bisogna per forza riavviare il computer. A nulla serve verificare code di stampa, ripristinare il sistema e altri fix manipolando il registro di sistema.

L’aggiornamento che dovrebbe risolvere la comparsa della schermata blu di errore sembra ad ogni modo risolutivo solo per alcuni utenti; altri continuano a lamentare problemi anche dopo l’installazione degli ultimi update.

An out-of-band update has been released to address a printing issue on devices that applied the March 2021 security update and the out-of-band updates released on March 15, 2021 https://t.co/CF0k93rpfx

