Sciopero a oltranza dei dipendenti coreani di Samsung Electronics

Dipendenti sindacalizzati di Samsung Electronics hanno annunciato sciopero a oltranza per fare pressione sull’azienda coreana affinché accetti loro richieste di aumento delle retribuzioni e altri benefit.

Lo sciopero riguarda migliaia di lavoratori del National Samsung Electronics Union, sindacato che rappresenta diverse categorie di lavoratori dell’azienda sudcoreana.

Lo sciopero è già iniziato lunedì ma il sindacato ha ora fatto sapere che continuerà a tempo indeterminato, puntando il dito contro la dirigenza perché non vuole negoziare. L’azienda, da parte sua, afferma che lo sciopero non comporterà interruzioni alla produzione. Un portavoce di Samsung ha riferito: “L’azienda ribadisce la volontà di avviare negoziati in buona fede”.

In un messaggio sul proprio sito web, il sindacato riferisce che intende continuare con lo sciopero e di disservizi non meglio specificati sulle linee produttive per costringere i dirigenti a sedersi al tavolo delle trattative. E ancora: “Siamo fiduciosi nella nostra vittoria”.

Il National Samsung Electronics Union non ha indicato quanti dei suoi membri hanno aderito alle proteste, ma nei tre giorni di sciopero passati avrebbero partecipato 6540 lavoratori, cifra elevata ma un numero ridotto rispetto alla forza lavoro globale dell’azienda che vanta 267.860 dipendenti, e di questi 120.000 solo in Corea del Sud (a quanto pare del sindacato coreano in questione dovrebbero far parte circa 30.000 dipendenti).

In precedenti manifestazioni sono state richieste paghe più alte e migliori condizioni di lavoro ma i sindacati non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Nel 2020, Lee Jae-yong, presidente dell’azienda tecnologica sudcoreana (assolto a febbraio 2024 dalle accuse di aggiotaggio e frode contabile), aveva riferito di voler bloccare i tentativi dei dipendenti di organizzare sindacati. Il blocco di queste iniziative è stato più volte criticato da attivisti.

Un diverso scioperto si era già svolto a inizio giugno.

