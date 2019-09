Sconti Amazon fino al 68% su domotica Philips Hue e Osram Zigbee per Alexa, Google e Homekit solo per oggi

Le offerte del giorno di oggi, 2 Settembre per l’illuminazione smart con Osram e Philips Hue non sono mai state così vantaggiose e soprattutto affollate. Mentre è ancora in corso per qualche giorno una particolare offerta Hue Philips che vi preghiamo di consultare nel dettaglio su questa pagina, Amazon mette in sconto fino alla mezzanotte del 2 Settembre una gamma ancora più allargata di prodotti Philips Hue e tanti altri di Osram.

Come è noto sia Philips Hue che la serie Osram che vi presentiamo qui sotto sono basati sul protocollo Zigbee per l’illuminazione e tutti i dispositivi possono essere controllati sia direttamente attraverso il gateway-hub HUE di Philips che attraverso altri gateway come Amazon Echo Plus (che tra l’altro è in offerta in queste ore), Echo Show da 10″, Homey, Smartthings e così via.

Attraverso l’hub Hue Philips può arrivare per ogni periferica anche l’abbinamento e integrazione ad Alexa, Assistente Google e Homekit.

Vi lasciamo alla enorme scelta di offerte. Non avete più scuse per tralasciare un prodotto di illuminazione smart! Per Philips Hue consultate anche l’offerta su questa pagina.

Philips Lighting Hue Bridge 2.0 Controllo del Sistema + Hue Striscia LED, Bianco, 2 m [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 94,9 – sconto 32%

– fino al 9/2/19 23:59

Philips Hue Lightstrip Plus Striscia LED da 2 m + Hue Lightstrip Plus Striscia LED da 1 m In offerta a 59,99 – sconto 43%

– fino al 9/2/19 23:59

Philips Hue Iris Lampada da Tavolo Connessa + Bridge 2.0 per Controllo del Sistema Hue In offerta a 99,9 – sconto 29%

– fino al 9/2/19 23:59

Philips Hue Bridge 2.0 Controllo del Sistema + Hue White Ambiance Set 2 Faretti Spot LED, Attacco GU10 In offerta a 74,9 – sconto 38%

– fino al 9/2/19 23:59

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadine LED, Attacco E14, Confezione da 2 Pezzi + Philips Hue Bridge 2.0 Controllo del Sistema In offerta a 114,9 – sconto 28%

– fino al 9/2/19 23:59

Philips Hue White and Color Ambiance Set 2 Lampadine LED, E27 + Hue Telecomando Dimmer Switch In offerta a 79,9 – sconto 36%

– fino al 9/2/19 23:59



Philips Hue White and Color Set 2 Lampadine, Attacco GU10 + Philips Hue Dimmer Switch per Sistema, Bianco In offerta a 89,99 – sconto 38%

– fino al 9/2/19 23:59

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit con 2 Lampadine E27 e un Bridge, 9.5 watt In offerta a 79,99 – sconto 47%

– fino al 9/2/19 23:59

Philips Lighting Hue White Ambiance Lampadina LED E27, 1 Pezzo, 9 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] + Hue Bridge 2.0 Controllo del Sistema – In offerta a 79,99 – sconto 33%

– fino al 9/2/19 23:59

Philips Hue Bridge 2.0 + Philips Hue Lampadina LED, E27 + Philips Hue Lightstrip Striscia LED In offerta a 115,6 – sconto 42%

– fino al 9/2/19 23:59

Philips Hue 625856 Lighting Base LightStrip Plus Striscia LED, Dimmerabile, 16 milioni colori, Bianco, 2 m + 1 m In offerta a 59,99 – sconto 43%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee, Candela, E14, 40 W Equivalenti, Luce Bianca Regolabile In offerta a 12,99 – sconto 57%

– fino al 9/2/19 23:59



Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee con Riflettore PAR16, GU10, 50 W Equivalenti, Luce Bianca Regolabile In offerta a 10,99 – sconto 56%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Flex Outdoor RGBW, Striscia LED Zigbee per Esterni, Luce Colorata, 2000 – 6500 K, 488 cm In offerta a 42,99 – sconto 57%

– fino al 9/2/19 23:59



Osram Smart+ Flex RGBW, Striscia LED Zigbee, Luce Colorata, Kit Base, 180 cm In offerta a 39,99 – sconto 33%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Motion Sensor Zigbee In offerta a 19,99 – sconto 50%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee, Goccia, E27, 8.5W, Dimmerabile In offerta a 9,99 – sconto 33%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee con Riflettore MR16, GU5.3, 35 W Equivalenti, Luce Bianca Regolabile – In offerta a 18,99 – sconto 53%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Flex RGBW, Striscia LED Zigbee, Luce Colorata, Kit Estensione, 120 cm In offerta a 29,99 – sconto 25%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+Switch Mini Interruttore Portatile, Bianco In offerta a 18,99 – sconto 24%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee, Goccia, B22D, 60 W Equivalenti, Luce Colorata RGBW In offerta a 14,99 – sconto 63%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Ceiling, Applique LED Zigbee con Luce Bianca Regolabile, Diametro 33 cm In offerta a 59,99 – sconto 39%

– fino a 9/2/19 23:59

Osram Smart+Switch Mini, Interruttore Portatile, Blu In offerta a 16,99 – sconto 32%

– fino a 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Gardenpole Mini RGBW, Mini Picchetti LED Zigbee da Giardino, Kit Estensione In offerta a 14,99 – sconto 48%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee con Riflettore PAR16, GU10, 50 W Equivalenti, Luce Colorata RGBW, 2700-6500K In offerta a 18,99 – sconto 53%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+Switch Mini, Interruttore Portatile, Grigio In offerta a 16,99 – sconto 32%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee, Goccia, E27, Luce Bianca Regolabile, (2700K – 6500K), dimmerabile, 8,5 W = 60 Watt In offerta a 14,99 – sconto 40%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Plug Zigbee, Presa Intelligente In offerta a 10,99 – sconto 63%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+Switch, Interruttore Portatile In offerta a 34,99 – sconto 30%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee, Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Luce Colorata RGBW In offerta a 16,99 – sconto 58%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+Switch Mini, Interruttore Portatile, Nero In offerta a 16,99 – sconto 32%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Gardenpole Mini RGBW, Mini Picchetti LED Zigbee da Giardino, Kit Base In offerta a 32,99 – sconto 52%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Plug Outdoor Zigbee, Presa Intelligente per Esterni In offerta a 18,99 – sconto 53%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Motion Sensor Zigbee, 4 Pezzi In offerta a 59,99 – sconto 59%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Plug Zigbee, Presa Intelligente, 4 Pezzi In offerta a 34,99 – sconto 68%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee, Goccia, E27, Luce Bianca Regolabile, 4 Pezzi In offerta a 40,99 – sconto 57%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee, Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Luce Colorata RGBW, 4 Pezzi In offerta a 63,99 – sconto 57%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee con Riflettore PAR16, GU10, 50 W Equivalenti, Luce Colorata RGBW, 4 Pezzi In offerta a 59,99 – sconto 59%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+Switch, Interruttore Portatile, 4 Pezzi In offerta a 99,99 – sconto 36%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee con riflettore PAR16, GU10, 50 W Equivalenti, Dimmerabile In offerta a 17,99 – sconto 20%

– fino al 9/2/19 23:59

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee con riflettore PAR16, GU10, 50 W Equivalenti, Dimmerabile, 4 Pezzi In offerta a 54,99 – sconto 23%

– fino al 9/2/19 23:59

LEDVANCE Smart+ Lampada LED Tibea E27 ZigBee, Bianco In offerta a 49,99 – sc

– fino al 9/2/19 23:59

LEDVANCE Smart+ Plafoniera Mini Tibea E27 ZigBee, Bianco In offerta a 34,99 – sconto 34%

– fino al 9/2/19 23:59

LEDVANCE Smart+ Plafoniera Tibea E27 ZigBee, Bianco In offerta a 44,99 – sconto 35%

– fino al 9/2/19 23:59

